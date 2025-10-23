H Μπριζίτ Μπαρντό με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X έβαλε τέλος στις φήμες περί θανάτου της.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur October 22, 2025

Οι φήμες ξεκίνησαν από τον 27χρονο influencer Aqababe (κατά κόσμον Ανίς Ζιτούνι), λίγες μέρες μετά από αναφορές της γαλλικής εφημερίδας Var-Matin ότι η 91χρονη ηθοποιός νοσηλεύτηκε για σχεδόν τρεις εβδομάδες σε ιδιωτική κλινική στην Τουλόν. Ο influencer άφησε να εννοηθεί ακόμα και ότι είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κηδεία.

«Το φέρετρό της παραγγέλθηκε στο Σεν-Πολ-ντε-Ζαρά, στο διαμέρισμα 09 (Αριέζ). Ένα σύμβολο έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», έγραψε σύμφωνα με την Daily Mail. O influencer και στη συνέχεια διέγραψε την ανάρτηση.

«Δεν ξέρω ποιος ανόητος διέδωσε απόψε αυτή τα “fake news” για τον θάνατό μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από τη ζωή. Για να το εμπεδώσουν όσοι πρέπει», ανάφερε στο X η Μπαρντό διαψεύδοντας τις φήμες.

Παρά τη διάψευση, ο Aqababe επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι η ίδια» που διαχειρίζεται τον λογαριασμό της στο Χ και ότι «η είδηση θα επιβεβαιωθεί από το AFP».

Η περιπέτεια της υγείας της Μπριζίτ Μπαρντό

Η Var-Martin ανέφερε στις 16 Οκτωβρίου ότι η Μπαρντό είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο «ως μέρος μιας σοβαρής ασθένειας». Αν και πηγές εκείνη την εποχή δήλωσαν στο μέσο ότι η κατάσταση της ήταν «ανησυχητική», ανέφεραν ότι αναμενόταν να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ τις επόμενες ημέρες μετά από νοσηλεία σχεδόν τριών εβδομάδων. Στις 17 Μαρτίου το γραφείο της ηθοποιού ανακοίνωσε ότι η «μικρή χειρουργική επέμβαση» πήγε καλά

