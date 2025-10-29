Προνομιακή μεταχείριση φαίνεται να απολαμβάνει στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος εκτίει ποινή πέντε ετών στο σωφρονιστικό ίδρυμα La Santé στο Παρίσι, μετά την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια που φέρονται να προέρχονται από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, ο Σαρκοζί είναι ο μοναδικός κρατούμενος που επιτρέπεται να δέχεται τέσσερις επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ απολαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας και μεγαλύτερη διάρκεια επισκεπτηρίου, προνόμια που αποδίδονται στην ιδιότητά του ως πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επίσης, το επισκεπτήριο του πρώην ενοίκου του Ελιζέ από τους συγγενείς του διαρκεί πολύ περισσότερο από τα 45 λεπτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η προνομιακή μεταχείριση του Σαρκοζί οφείλεται στην ιδιότητα του ως πρώην προέδρου της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, εξαιτίας της οποίας απολαμβάνει επίσης την προστασία δύο ένοπλων αστυνομικών, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά 12 ώρες, ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πρώην προέδρου.

Ο Σαρκοζί για λόγους ασφαλείας βρίσκεται στην απομόνωση και δεν έχει επαφές με τους άλλους κρατούμενους όμως τρώει το ίδιο φαγητό με τους συγκρατούμενούς του, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι δικηγόροι του την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που ανησυχεί τον Σαρκοζί μέσα στη φυλακή είναι η ασφάλειά του αφού τη δεύτερη μέρα της κράτησής του βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον πρώην πρόεδρο να δέχεται φραστικές απειλές κατά την άφιξή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Από τα δεκαπέντε κελιά που βρίσκονται στην απομόνωση τέσσερα έχουν διατεθεί για τον Σαρκοζί. Αυτό στο οποίο κρατείται, ένα για τους αστυνομικούς που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά του ενώ δύο κελιά που βρίσκονται δίπλα στο δικό του παραμένουν κενά.

Το κελί του Νικολά Σαρκοζί

Την περασμένη εβδομάδα η σύζυγος του Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, τον επισκέφθηκε τέσσερις φορές και μάλιστα εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου ενώ κάθε φορά στον χώρο του επισκεπτηρίου την πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας συνοδεύει μέλος της διοίκησης του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Journal du dimanche (JDD) το απόγευμα της Δευτέρας μετέβησαν τη φυλακή Λα Σαντέ για να επισκεφθούν τον Σαρκοζί δύο βουλευτές του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France insoumise), η Ντανιέλ Ομπονό και ο Ουγκό Μπερναλισί. Όμως, το αίτημά τους απορρίφθηκε καθώς ο νόμος επιτρέπει στους βουλευτές να επισκέπτονται σωφρονιστικά ιδρύματα αλλά όχι κρατούμενους.

Οι συνήγοροι του Σαρκοζί, Κριστόφ Ανγκράν και Ζαν Μισέλ Νταρουά, τον επισκέπτονται καθημερινά στη φυλακή ενώ έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για αποφυλάκιση υπό όρους, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί εντός του επόμενου μήνα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο πρώην ένοικος του Ελιζέ είναι πιθανό να έχει αποφυλακιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα.

