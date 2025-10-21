Ο Γάλλος πρώην Πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, οδηγείται σήμερα στη φυλακή για να εκτίσει την πενταετή ποινή για το σκάνδαλο χρηματοδότησης με τον Καντάφι.

Ο Σαρκοζί μεταβαίνει στη φυλακή συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Nicolas Sarkozy salue la foule réunie devant chez lui peu de temps avant de partir pour la prison de la Santé pic.twitter.com/oXZfLA4HJs October 21, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έξοδό του από το σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να του εκφράσει τη στήριξή του φώναζε το όνομά του.

«Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτόν», δήλωσε ο αδελφός του πρώην προέδρου, Γκιγιόμ Σαρκοζί, στο BFMTV. «Είμαι περήφανος που έχουμε το ίδιο όνομα. Είμαι περήφανος που πηγαίνει στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά και είμαι απόλυτα πεπεισμένος για την αθωότητά του», πρόσθεσε.

Η ζωή στη φυλακή

Ο Σαρκοζί θα τοποθετηθεί σε απομονωμένο κελί εννιά τετραγωνικών μέτρων. Δεν θα έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο, αλλά μία μικρή τηλεόραση. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής την οποία θα ελέγχεται από τους υπαλλήλους. Αναμένεται να έχει το δικαίωμα δύο επισκέψεων την εβδομάδα από την οικογένειά του.

Θα έχει τη δυνατότητα να βγαίνει από το κελί του για μία ώρα την ημέρα, περπατώντας στην αυλή, συνοδευόμενος από τρεις φρουρούς.

«Η ζωή μου είναι ένα μυθιστόρημα και αυτή η δοκιμασία είναι πλέον μέρος της», είπε ο πρώην πρόεδρος στη Figaro. «Ήθελαν να με εξαφανίσουν, αλλά αυτό θα με κάνει να αναγεννηθώ».

Ο ίδιος σε δήλωσή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche την Κυριακή (19/10) τόνισε: «Θα κρατώ το κεφάλι μου ψηλά».

«Δεν έχω τίποτα να προσάψω τον εαυτό μου, δεν έκλεψα τίποτα, δεν πρόδωσα», πρόσθεσε.

Ακόμη αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα για να γράψει ένα βιβλίο.

