Μυθιστορηματική είναι η ζωή του σπουδαίο ηθοποιού Τζακ Νίκολσον, ο οποίος μέχρι τα 37 του χρόνια ζούσε με μια παρανόηση για την οικογένειά του. Η γυναίκα που έως τότε πίστευε ότι ήταν η αδελφή του, June, ήταν στην πραγματικότητα η βιολογική του μητέρα. Η αποκάλυψη ήρθε το 1974, κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Chinatown», όταν ένας ρεπόρτερ του περιοδικού TIME τον ενημέρωσε για την αλήθεια.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι ήταν σε επαφή με έναν άνδρα που ισχυριζόταν πως ήταν ο πατέρας του Τζακ Νίκολσον, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ηθοποιός πίστευε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει. Παρά την αρχική του δυσπιστία, η πιθανότητα ότι η ιστορία ήταν αληθινή ώθησε τον Τζακ Νίκολσον να ξεκινήσει τις δικές του έρευνες.

When he was 37, actor Jack Nicholson found that his sister was actually his mother… pic.twitter.com/G3fBuXiFfP January 14, 2025

Αυτό που ανακάλυψε ήταν συγκλονιστικό. Η Ethel May, η γυναίκα που θεωρούσε μητέρα του, ήταν στην πραγματικότητα η γιαγιά του και είχε ήδη πεθάνει. Η June, που ο Τζακ Νίκολσον πίστευε αδελφή του, ήταν η βιολογική του μητέρα, και εκείνη είχε επίσης πεθάνει πολλά χρόνια πριν. Η αλήθεια τελικά ήρθε στο φως χάρη σε μια θεία του και ένα ακόμα συγγενικό πρόσωπο.

«Έπαθα σοκ. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο… Η αδερφή της June, δηλαδή της μητέρας μου, ήταν εκείνη που παραδέχτηκε την αλήθεια», αποκάλυψε ο Τζακ Νίκολσον το 1997. Η June ήταν πολύ νέα όταν έμεινε έγκυος, ανύπαντρη και χωρίς να γνωρίζει τον πατέρα του παιδιού της. Ταυτόχρονα, είχε έντονη επιθυμία να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού στο Χόλιγουντ.

Αντιμέτωπη με την αδυναμία να μεγαλώσει ένα παιδί και χωρίς να θέλει να κάνει έκτρωση, συμφώνησε με τους γονείς της να αναλάβουν εκείνοι την κηδεμονία του παιδιού και να το μεγαλώσουν σαν δικό τους. Η ίδια θα εμφανιζόταν απλώς ως μια από τις αδερφές του, ώστε η εγκυμοσύνη της να παραμείνει μυστική και να μην επηρεάσει τα όνειρά της.

Όταν γεννήθηκε ο Τζακ Νίκολσον, η Ethel May τον παρουσίασε ως δικό της παιδί, με στόχο να τον προστατεύσει από το να στιγματιστεί. Παρά το σοκ της ανακάλυψης, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωσε και ανακούφιση: «Είναι ένα δραματικό γεγονός, αναμφίβολα. Ωστόσο, δεν με τραυμάτισε, δεν με στιγμάτισε. Μετά από τόσα χρόνια, έμαθα ποια ήταν η πραγματική μου μητέρα και το έχω αποδεχτεί. Τώρα πολλά από τα πράγματα που έζησα όταν ήμουν μικρός είναι ξεκάθαρα. Αν μη τι άλλο, αισθάνομαι ευγνώμων». Η June πέθανε από καρκίνο το 1963, όταν ο Τζακ Νίκολσον ήταν 26 ετών.

