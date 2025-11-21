Ο Κιάνου Ριβς θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς και σεμνούς ανθρώπους του Χόλιγουντ, όμως πίσω από τη δημόσια εικόνα του κρύβεται μια ζωή γεμάτη πένθος. Από την απώλεια της κόρης του μέχρι τον τραγικό θάνατο της συντρόφου του έναν χρόνο αργότερα, ο ηθοποιός έχει βιώσει γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την προσωπική του πορεία. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος συνεχίζει να μιλά με αξιοπρέπεια, ανθρωπιά και σοφία για το πώς ο πόνος διαμορφώνει τον άνθρωπο.

Η απώλεια της κόρης του

Τον Δεκέμβριο του 1999, ο Ριβς και η σύντροφός του, η βοηθός σκηνοθέτη Τζένιφερ Σάιμ, περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Στις 24 Δεκεμβρίου, η κόρη τους, που επρόκειτο να ονομαστεί Ava Archer Syme-Reeves, γεννήθηκε νεκρή στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης.

Η τραγωδία αυτή διέλυσε τη σχέση του ζευγαριού και βύθισε και τους δύο σε περίοδο μακράς θλίψης. Ο Ριβς έχει αναφερθεί ελάχιστα δημόσια σε εκείνες τις μέρες, όμως παραδέχτηκε αργότερα ότι η απώλεια ενός παιδιού «ξεριζώνει κάτι μέσα σου που δεν ξαναφυτρώνει ποτέ».

Ο θάνατος της Τζένιφερ Σάιμ

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά, στις 2 Απριλίου 2001, η Τζένιφερ Σάιμ σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λος Άντζελες. Ήταν μόλις 28 ετών.

Η είδηση συγκλόνισε τον ηθοποιό. Όπως έχει αναφέρει άνθρωπος του περιβάλλοντός του, ο Ριβς «έμεινε βουβός για πολλές εβδομάδες». Η συντριπτική απώλεια δύο τόσο κοντινών του προσώπων μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έμελλε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή του.

Οι δημόσιες δηλώσεις του για τη θλίψη

Αν και αρκετά φειδωλός, ο Ριβς έχει κατά καιρούς μιλήσει για το πώς αντιμετωπίζει την απώλεια. Το 2019 στον Guardian, ο ηθοποιός είπε την πιο γνωστή φράση του: «Η θλίψη αλλάζει μορφή, αλλά δεν τελειώνει ποτέ». Σε συνέντευξη στο Parade, μιλώντας για τον θάνατο αγαπημένων προσώπων, είχε δηλώσει: «Όταν χάνεις κάποιον, μένεις μόνος σου. Η θλίψη σε διδάσκει το πόσο πολύ εκτιμάς αυτούς που είναι ακόμη εδώ». Στο BBC ο Ριβς είχε εξηγήσει με μία φράση, πως ο θάνατος επηρεάζει καθημερινά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Σκέφτομαι τον θάνατο όλη την ώρα… Η απώλεια κάνει τη ζωή πιο πολύτιμη». Για την αγάπη και το πένθος, όταν ο Στίβεν Κολμπέρτ τον ρώτησε «Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;», ο Ριβς είχε απαντήσει: «Ξέρω ότι όσοι μας αγαπούν θα μας λείψουν».



Οι δημιουργοί του John Wick έχουν αποκαλύψει ότι ο Κιάνου Ριβς αξιοποίησε τον προσωπικό του πόνο για να ερμηνεύσει έναν άντρα που θρηνεί βαθιά. Ο ίδιος το έχει επιβεβαιώσει, λέγοντας στο παρελθόν: «Καταλαβαίνω τον Τζον Γουίκ. Καταλαβαίνω το πένθος του».

Παρά τα τραγικά γεγονότα, ο Ριβς βρήκε ξανά ισορροπία και προσωπική ευτυχία στη σχέση του με την καλλιτέχνιδα Αλεξάνδρα Γκραντ. Συνεχίζει να ζει σεμνά, να αποφεύγει τα φώτα και να στηρίζει οργανισμούς που ασχολούνται με παιδικές ασθένειες και υποστήριξη οικογενειών σε πένθος.

protothema.gr