Η κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι» επιστρέφει κάθε χρόνο, όταν πλησιάζουν οι γιορτές, στις οθόνες μας, θυμίζοντας μια εποχή όπου ο μικρός Κέβιν ΜακΚάλιστερ γινόταν ο απόλυτος ήρωας της παιδικής μας φαντασίας.

Όμως, 35 χρόνια μετά, ο πρωταγωνιστής Μακόλεϊ Κάλκιν ζει μια ακόμα πιο τρυφερή -και ξεκαρδιστική- εκδοχή της ταινίας μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Τα παιδιά του δεν ξέρουν ότι ο «Κέβιν» είναι ο μπαμπάς τους

Ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη εκδήλωση προς τιμήν της ταινίας ότι οι δύο μικροί γιοι του, ο Ντακότα και ο Κάρσον, λατρεύουν να βλέπουν τις περιπέτειες του Κέβιν. Το αστείο; Δεν έχουν καμία απολύτως ιδέα ότι ο πρωταγωνιστής είναι… ο ίδιος τους ο πατέρας.

«Δεν ξέρουν ότι είμαι ο Κέβιν», παραδέχτηκε ο Κάλκιν με χαμόγελο, εξηγώντας ότι τα παιδιά του είναι μόλις τριών και τεσσάρων ετών. Μάλιστα, σκοπεύει να κρατήσει «την ψευδαίσθηση όσο περισσότερο γίνεται», ώστε να τους επιτρέψει να απολαμβάνουν τη μαγεία της ταινίας χωρίς να τη συνδέουν με την πραγματική του ταυτότητα.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε μια χαρακτηριστική στιγμή, όταν έβαζε για ύπνο τον τετράχρονο γιο του και άρχισαν οι ερωτήσεις για τα αδέλφια του. Όταν του έδειξε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, ο μικρός κοίταξε τον πατέρα του και είπε: «Αυτό το παιδί μοιάζει με τον Κέβιν». Ο Κάλκιν μόλις που συγκράτησε τα γέλια του και προς το παρόν, το μυστικό παραμένει ασφαλές.

Ακόμη πιο απολαυστική ήταν η αποκάλυψη ότι ο μικρός Ντακότα… πιστεύει ότι εκείνος είναι ο Κέβιν. «Του λέω: Θυμάσαι που έδιωξες τους διαρρήκτες; και μου απαντάει ”Ναι’. ”Γλίστρησες από τις σκάλες;” ”Φυσικά”. Και του λέω: ”Ψεύτη, εγώ το έκανα!”», είπε γελώντας ο ηθοποιός.

Παράλληλα, σε podcast με τον Κέβιν ΜακΚάρθι, ο Κάλκιν επανέλαβε πόσο αστείο και «μαγικό» είναι για εκείνον το γεγονός ότι τα παιδιά του δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι στην πραγματικότητα, ενώ στο μέλλον θα έχουν μια ταινία-ορόσημο να τους θυμίζει την παιδική ηλικία του πατέρα τους.

Οι… αποκαλύψεις της συντρόφου του

Στο μεταξύ, η σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του, Μπρέντα Σονγκ, αποκάλυψε πρόσφατα ακόμη πλευρές της ιδιοσυγκρασίας του ηθοποιού, λέγοντας ότι ο Κάλκιν, παρότι ήταν ένας από τους πλουσιότερους παιδικούς σταρ με περιουσία περίπου 15 εκατ. δολάρια στην ηλικία των 12, «ακόμα δεν ξέρει να οδηγεί», ούτε να πλένει ρούχα. «Τον πήγα να οδηγήσει στη γειτονιά μας και ήμουν τρομοκρατημένη», είπε γελώντας.

Παρά τις ιδιορρυθμίες του, ο Μακόλεϊ Κάλκιν δείχνει πως ζει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής του, βλέποντας τις χριστουγεννιάτικες περιπέτειες του άλλοτε μικρού Κέβιν μέσα από τα μάτια των δικών του παιδιών που προς το παρόν δεν έχουν καταλάβει πως ο ήρωάς τους μένει… στο δικό τους σπίτι.

