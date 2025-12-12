Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε πώς αξιοποίησε τα έσοδα της παγκόσμιας περιοδείας Eras Tour, η οποία, σύμφωνα με τους New York Times, ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, κάνοντας λόγο για μια από τις πιο καθοριστικές αποφάσεις της καριέρας της.

Tη μεγαλύτερη επιθυμία της, μετά από χρόνια προσπαθειών κατάφερε να πραγματοποιήσει η τραγουδίστρια, μετά τον θρίαμβο της παγκόσμιας περιοδείας της, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που έβγαλε από αυτή για να αποκτήσει τα δικαιώματα των αυθεντικών ηχογραφήσεων των έργων της.

«Έτσι ξόδεψα τα χρήματα από την περιοδεία», είπε χαρακτηριστικά η Σουίφτ, καλεσμένη στην εκπομπή «The Stephen Colbert Show» και πρόσθεσε: «Χάρη στους θαυμαστές μου κατάφερα να πάρω πίσω τη μουσική μου».

Όπως αναφέρει το «Ε!Νews», τον περασμένο Μάιο, η Τέιλορ Σουίφτ μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση της εξαγοράς των masters της από τη Shamrock Capital, η οποία είχε αποκτήσει τα δικαιώματα το 2020 από τη δισκογραφική εταιρεία Ithaca Holdings του Σκούτερ Μπράουν.

«Το μόνο που ήθελα ποτέ, ήταν η ευκαιρία να δουλέψω αρκετά σκληρά ώστε κάποια μέρα να αγοράσω τη μουσική μου χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς συνεργασίες, με πλήρη αυτονομία», είχε γράψει μεταξύ άλλων η Σουίφτ σε μια ευχαριστήρια επιστολή προς τους θαυμαστές της, προσθέτοντας: «Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον κόσμο της Shamrock Capital που ήταν οι πρώτοι που μου την πρόσφεραν».

