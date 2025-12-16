Ο Ροντ Στιούαρτ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Αθήνα, διακόπτοντας προσωρινά το πρόγραμμά του για να απευθυνθεί σε θεατή που θεωρούσε ότι παρεμπόδιζε το σόου.

Ο 80χρονος τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy», όταν εκνευρίστηκε με έναν θεατή. Αφού διέκοψε τη συναυλία, στράφηκε στον άντρα, από την φύλαξη, που είχε ενοχληθεί γιατί μια γυναίκα, φαν του Ροντ Στιούαρτ, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον ακολουθεί σε όλες τις συναυλίες, γιατί κρατούσε μία πινακίδα, και του έκανε παρατήρηση, ξεστομίζοντας βρισιές και ζητώντας του να απομακρυνθεί από το σημείο.

«Φύγε από τη γαμ…νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», είπε σε εκείνον ο Ροντ Στιούαρτ. Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για να παραπονιέται. «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;», πρόσθεσε.

protothema.gr