«Όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, κάπου μακριά συντελείται μια καταστροφή», έλεγε ο Θοδωρής Αθερίδης, στον ρόλο του Αντώνη, του πυροσβέστη που κινούνταν στα όρια πραγματικότητας και φαντασίας στη δραματική κομεντί «Από έρωτα» του 2014. Ένας ήρωας σημαδεμένος από μια ανολοκλήρωτη σχέση ζωής, μέσα από τον οποίο αποτυπωνόταν η ένταση και η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν η αγάπη διακόπτεται.

Η ιστορία αυτή, φορτισμένη συναισθηματικά αλλά και με δόσεις χιούμορ, είχε γραφτεί από τον ίδιο τον ηθοποιό περίπου μία δεκαετία πριν. Όπως αποδεικνύεται σήμερα, η ταινία απέκτησε έναν ιδιαίτερο, σχεδόν καρμικό συμβολισμό στη μακρόχρονη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία φαίνεται να ολοκλήρωσε τον κύκλο της έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας, τουλάχιστον ως προς τη μορφή της συντροφικής συμβίωσης.

Γιατί αυτό το έργο ήταν που τούς έφερε για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, το 2004, ως συμπρωταγωνιστές στην ομώνυμη παράσταση που ανέβηκε, με μεγάλη επιτυχία, στο Θέατρο Αθηνών, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη. Η πρώτη γνωριμία είχε γίνει λίγο καιρό πριν μέσω της κοινής τους φίλης, επίσης ηθοποιού, Βίκυς Βολιώτη και η χημεία τους ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή. Μόνο τυχαίο δεν ήταν, άλλωστε, ότι ο Αθερίδης επέλεξε τη γοητευτική, αινιγματική αλλά αστεία Σμαράγδα ως πρωταγωνίστρια του παρθενικού θεατρικού κειμένου που είχε γράψει, μια σύγχρονη εκδοχή του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας», μια ιστορίας αγάπης που υπερβαίνει και τον θάνατο.

Και οι δυο τους ήταν πολύ καλοί σε εκείνη την παράσταση. Στην ταινία όμως ήταν ακόμη καλύτεροι. Γιατί πλέον είχαν ερωτευτεί και μοιράζονταν τις ζωές τους για αρκετά χρόνια αλλά αθόρυβα, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα καθώς ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν για τη σχέση τους. Κι έτσι σκόπευσαν να συνεχίσουν μέχρι που το 2015 ο Θοδωρής, ειλικρινής κι αυθόρμητος όπως ήταν πάντα, μαρτύρησε, κατά λάθος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, πως ζει μαζί με την Σμαράγδα, σε ένα σπίτι κοντά στην Ακρόπολη. Κάπως έτσι, απρογραμμάτιστα, μάθαμε για τον δεσμό τους.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αθόρυβα, πήραν την απόφαση, πριν λίγο καιρό, να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Κανείς δεν γνώριζε το παραμικρό μέχρι χθες που βγήκε το πρώτο σχετικά δημοσίευμα, το οποίο αναπαράχθηκε ευρέως σε χρόνο μηδέν, και δεν διαψεύστηκε από τους ίδιους.

Μαζί στη ζωή και στην τέχνη



Στα 23 αυτά χρόνια της κοινής τους πορείας η Σμαράγδα και ο Θοδωρής μοιράστηκαν πολλά και σημαντικά, ήταν μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα. Όχι μόνον στην προσωπική τους ζωή αλλά και στην επαγγελματική. Ανάμεσά τους υπήρχε πάντα αμοιβαίος θαυμασμός ενώ ο ένας στήριζε με θέρμη τα όνειρα και τις καλλιτεχνικά σχέδια του άλλου, ιδιωτικά αλλά και με θερμές δημόσιες δηλώσεις, από ένα σημείο κι έπειτα. Χαρακτήρες με αρκετές διαφορές αλλά και κοινή συνισταμένη το ειλικρινές νοιάξιμο αλλά και το χιούμορ, ισορροπούσαν ανάμεσα στις οικογενειακές και φιλικές μαζώξεις στα σπίτια τους στην Αθήνα και την Αίγινα, τις παραστάσεις, τις περιοδείες, τις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές, τα τηλεπαιχνίδια.

Σε αρκετές δουλειές μάλιστα πορεύτηκαν πλάι πλάι αφήνοντας την χημεία τους να πλημμυρίσει το θεατρικό σανίδι, τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Κι ήταν σε όλες εξαιρετικά άμεσοι, αυθόρμητοι, πειστικοί και απολαυστικοί…

Η πρώτη τους τηλεοπτική συνεργασία έγινε το 2003 στην κωμική σειρά του ANT1 «Λευκός οίκος», σε σενάριο Λευτέρη Καπώνη, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

Το 2007 συμπρωταγωνίστησαν, επίσης στον ANT1, στο «Φίλα τον βάτραχό σου», με εκείνον να υποδύεται έναν φιλόδοξο νέο βουλευτή κι εκείνη μια νεαρή, δυναμική μητέρα που πάλευε να τα βγάλει πέρα με τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Δραματική η ιστορία, κωμικό όμως το σενάριο που είχε πολλές ανατροπές μέχρι τελικά οι δυο τους να παραδεχτούν, πως δεν μπορούν να ζήσουν ο ένας χωρίς τον άλλο.

Στον κινηματογράφο, πάλι, η παρθενική τους συνεργασία ήταν στην θεότρελη κωμωδία ταινία του 2006 «Μια μέλισσα τον Αύγουστο, σε σενάριο και σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη.

Το «Από έρωτα» υπήρξε μια συνεργασία – σήμα κατατεθέν και για τους δύο, που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό.

Ακολούθησαν, το 2016, οι «Τέλειοι ξένοι», σε σκηνοθεσία και πάλι του Θοδωρή Αθερίδη, μιας καλογραμμένης διασκευής ιταλικής σάτιρας αστικών ηθών με έντονα θεατρικά χαρακτηριστικά. Εδώ η Σμαράγδα και ο Θοδωρής δεν υποδύονταν το ζευγάρι αλλά τα μέλη μιας παρέας ζευγαριών – παίζουν επίσης οι Μαρία Ναυππλιώτου, Γιάννος Περλέγκας, Άλκης Κούρκουλος, Ευαγγελία Συριοπούλου και Μάκης Παπαδημητρίου – που μαζεύονται σ’ ένα σπίτι, αποφασίζουν να παίξουν το γνωστό παιχνίδι «Θάρρος ή Αλήθεια» και τελικά καταλήγουν στο να έρχονται αντιμέτωποι με οδυνηρές αλήθειες.

Στο θέατρο, μετά την ιδανική παρθενική τους συνύπαρξη στο «Από έρωτα», συναντήθηκαν ξανά το 2009, στο έργο του Θοδωρή Αθερίδη «Από Μακριά», που φιλοξενήθηκε στο Μικρό Παλλάς. Ο συνδυασμός ευαισθησίας και χιούμορ ήταν το βασικό χαρακτηριστικό και αυτού του έργου το οποίο έθετε ερωτήματα και έδινε απαντήσεις σε ένα σουρρεαλιστικό φουτουριστικό τοπίο του μέλλοντος. Μαζί τους σε εκείνη την παράσταση ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Βίκυ Βολιώτη.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2016, είχαν μια ακόμη θεατρική συνάντηση, και πάλι στο Μικρό Παλλάς, στη σύγχρονη κωμωδία «Το ψέμα», όπου έπαιζαν επίσης η Μυρτώ Αλικάκη και ο Κωνσταντίνος Κάππας, και το μότο της ήταν «Αν όλος ο κόσμος έλεγε την αλήθεια, δεν θα είχε μείνει κανένα ζευγάρι πάνω στη γη».

Η συμπόρευση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη, στη ζωή και στην τέχνη τους, ήταν όπως και οι ίδιοι: δημιουργική, παθιασμένη, ανατρεπτική, εκρηκτική χιουμοριστική αλλά και γλυκιά και συναισθηματική και βαθιά ρομαντική.

Κι αν έπρεπε να επιλέξουμε μία μόνον σκηνή από τις κοινές δουλειές τους που τούς χαρακτηρίζει απόλυτα και ως ζευγάρι, θα ήταν αυτή από την ταινία «Από έρωτα» στην οποία η εδώ και αρκετά χρόνια πεθαμένη Άννα, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στον Αντώνη, λίγο πριν παντρευτεί, ενώ περπατά στην Πειραϊκή κι όταν εκείνος τη ρωτά «γιατί γύρισες;», εκείνη τού απαντά με παιχνιδιάρικο ύφος «Γιατί σ΄ αγαπώ!»

