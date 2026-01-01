Τον τρόπο με τον οποίο βίωσε και διαχειρίστηκε τη νίκη της στον εθνικό τελικό της Eurovision περιέγραψε η Κλαυδία, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήταν προετοιμασμένη ψυχολογικά για την πρωτιά. Έχοντας στο μυαλό της ακόμη και το ενδεχόμενο της ήττας, χρειάστηκε να απομονωθεί για δύο ημέρες, προκειμένου να συνειδητοποιήσει το βάρος της ευθύνης και όσα θα ακολουθούσαν μέχρι τον διαγωνισμό.

«Εγώ πήγα στον εθνικό τελικό με έναν αέρα ότι “πάω να με γνωρίσει ο κόσμος και λίγο πιο πολύ οι Eurofans”. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίσω. Είχα προετοιμαστεί για το σενάριο ότι δεν θα κερδίσω. Και τελικά κερδίζω. Και κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου τις επόμενες δύο μέρες για να συνειδητοποιήσω τι έχω να κάνω», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου.

Η ίδια είχε ζητήσει από την οικογένειά της να μην της μεταφέρει όσα λέγονται για εκείνη στις τηλεοπτικές εκπομπές, ώστε να συνειδητοποιήσει τι θα επακολουθούσε μέχρι να ανέβει στη σκηνή της Eurovision. «Φρικάρα. Γινόταν πανικός στο σπίτι, οι τηλεοράσεις στη διαπασών με τα πάνελ. Τους έλεγα “μη μου πείτε τίποτα, δεν θέλω να ακούσω τι είπαν”. Ήθελα απλά να συνειδητοποιήσω τι έρχεται τους επόμενους μήνες. Μετά μπήκα στο mode ρομποτάκι. Από τη στιγμή που πάμε, πάμε», σημείωσε.

Η κατάκτηση της έκτης θέσης με την «Αστερομάτα» ξεπέρασε τις αρχικές της προσδοκίες: «Είχα θέσει άλλα expectations για τη Eurovision και πήγε πολύ, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Μετά τη Eurovision ήρθε μια τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, τόση αγάπη, τόση στήριξη. Άκουγα συχνά ότι “είναι τόσο ωραίο το τραγούδι, είναι τόσο ελληνικό, που νιώθουμε περήφανοι και δεν μας ενδιαφέρει τι θέση θα πάρουμε”. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό, ότι ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι σαν τραγούδι».

Στην ίδια συνέντευξη θυμήθηκε τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι προκρίνεται στον μεγάλο τελικό, κάνοντας λόγο για βασανιστικά δευτερόλεπτα. «Στον ημιτελικό πέρασαν τα πάντα από το κεφάλι μου. Ήταν βασανιστικά δευτερόλεπτα. Έκανα σενάρια για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σε περίπτωση αποτυχίας. Αλλά ήμουν σίγουρη για εμένα, ότι θα ανέβω στη σκηνή και θα αποδώσω. Για τα αποτελέσματα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, άνθρωποι ψηφίζουν. Δεν πήγα για τον εαυτό μου, κουβαλούσα μια χώρα», περιέγραψε.

