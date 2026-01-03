Ο μεγάλος γιος του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου έγινε 16 ετών και όπως φαίνεται και από τη φωτό που πόσταρε ο περήφανος πατέρας, τον έχει ήδη ξεπεράσει στο ύψος.

Ο Θανάσης είναι το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά του ζεύγους Σπανούλη και ο προπονητής της Μονακό ευχήθηκε με μια φωτό με τους δυο τους, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα οτι ο μεγαλύτερος της νέας γενιάς Σπανούλη, στα 16 του, έχει ήδη ξεπεράσει τον πατέρα του στο ύψος.

Ο Θανάσης Σπανούλης αγωνίζεται στην παιδική ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ είναι και διεθνής με την Εθνική Παίδων.

Η ανάρτηση της περήφανης μητέρας του μεγάλου γιου Σπανούλη

Η μητέρα του πάλι, Ολυμπία Χοψονίδου ευχήθηκε με μια φωτό από την παιδική του ηλικία και μια από τις διακοπές τους, αυτές τις ημέρες, στην πατρίδα του Αγιου Βασίλη, στο Ροβανιέμι.

