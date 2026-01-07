Το Σεν Τροπέ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, μέσα από ένα συνδυασμό δημόσιων τιμητικών εκδηλώσεων και αυστηρά ιδιωτικών τελετών. Οι δράσεις απευθύνονται τόσο στους πολίτες και τους θαυμαστές της όσο και στην οικογένεια και τους στενούς προσκεκλημένους, με τον συνολικό σχεδιασμό να γίνεται από τον δήμο σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, τους οικείους της και το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πομπή θα περάσει από κεντρικά σημεία της πόλης, όπως η Πλας ντε Λις και το λιμάνι, ώστε το κοινό να έχει τη δυνατότητα να αποτίσει φόρο τιμής κατά μήκος της διαδρομής. Η θρησκευτική τελετή έχει ξεκινήσει από τις 11 το πρωί και είναι αυστηρά ιδιωτική, με πρόσβαση μόνο σε προσκεκλημένους.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία από δημόσιους χώρους, ο δήμος έχει εγκαταστήσει γιγαντοοθόνες στο λιμάνι. Εκεί γίνεται ζωντανή μετάδοση, ενώ θα προηγηθούν βίντεο-αφιερώματα για τη ζωή και την πορεία της Μπαρντό.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί επίσης ιδιωτικά στο ναυτικό κοιμητήριο, χωρίς πρόσβαση του κοινού. Αργότερα, θα ακολουθήσει δημόσια εκδήλωση τιμής στο Πρε ντε Πεσέρ, με προβολή αφιερωματικού υλικού.

Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε από καρκίνο, τι αποκάλυψε ο σύζυγός της για τις τελευταίες της ημέρες

Από καρκίνο πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ. Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, όπου ζούσε απομονωμένη εδώ και δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο.

Σε συνέντευξή του στο «Paris Match», ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ ανέφερε ότι η Μπαρντό είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο πλαίσιο της μάχης της με την ασθένεια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Μπαρντό «είχε αντέξει τις δύο επεμβάσεις που έκανε για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο που τελικά τη νίκησε», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την αιτία του θανάτου της.

Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1970, επιλέγοντας να αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην προστασία των ζώων. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Σεν Τροπέ, κάνοντας ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις, κυρίως μέσω ανακοινώσεων του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, ανέφερε επίσης ότι η ίδια δεν επιθυμούσε καμία επίσημη κρατική τελετή ή εθνικό φόρο τιμής. Όπως είπε, είχε απορρίψει σχετική πρόταση από τη γαλλική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η Μπαρντό δεν είχε καμία σχέση με τέτοιου είδους τιμές και παρέμεινε μέχρι τέλους πιστή στις προσωπικές και πολιτικές της πεποιθήσεις.

