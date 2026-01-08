Την πρώτη φωτογραφία της να φιλάει τον Τζάστιν Τριντό δημοσίευσε στο Instagram η Κέιτι Πέρι.

Η φωτογραφία με την 41χρονη τραγουδίστρια να φιλάει στο μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά δημοσιεύτηκε στο άλμπουμ της Κέιτι Πέρι από τις πρόσφατες διακοπές της.

Στη φωτογραφία το ζευγάρι αγκαλιάζεται με φόντο το ηλιοβασίλεμα με τον Τριντό να χαμογελάει πλατιά στην κάμερα.

Ωστόσο στο άλμπουμ με λεζάντα «Holidaze ♥️», η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε και καρέ με τον πρώην σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη.

Η τραγουδίστρια έκανε tag τον ηθοποιό σε μια φωτογραφία που τον δείχνει να κουβαλάει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ώμο του, ενώ η 5χρονη κόρη τους περπατά μπροστά του.

Σε μια άλλη φωτογραφία είναι τα ονόματα του Μπλουμ, του 14χρονου γιου του Φλιν, της 5χρονης Ντέιζι και της Πέρι γραμμένα με κραγιόν σε ένα τραπέζι για ένα δείπνο.

protothema.gr