Στα 83α βραβεία των Χρυσές Σφαίρες, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο Beverly Hilton του Λος Άντζελες, με οικοδέσποινα τη Νίκι Γκλέιζερ, οι σταρ του Χόλιγουντ έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί, ανεβάζοντας τον πήχη της μόδας με τολμηρές, εντυπωσιακές και άκρως προσεγμένες εμφανίσεις.

Λίγες μέρες μετά τα κινηματογραφικά βραβεία Critics’ Choice, οι εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες ήταν ιδιαίτερα μεγαλοπρεπείς. Η Τζένα Ορτέγκα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Άνα ντε Άρμας, η Κέιτ Χάντσον και η Μάιλι Σάιρους ήταν μερικές από τις σταρς που με τις ενδυματολογικές τους επιλογές εντυπωσίασαν σε αυτή τη μεγάλη νύχτα του Χόλιγουντ.

Ακολουθεί η παρουσίαση με μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες 2026, που ξεχώρισαν για το στιλ, την εκκεντρικότητα, αλλά και την κομψότητά τους.

Η υποψήφια για το «Wednesday», Τζένα Ορτέγκα τράβηξε τα βλέμματα με μαύρη τουαλέτα Dilara Findikoglu με τολμηρά ανοίγματα, συνδυασμένη με σκουλαρίκια και δαχτυλίδια Simone Jewels.

Τζένα Ορτέγκα

Η υποψήφια για το βραβείο «Die My Love», Τζένιφερ Λόρενς, εντυπωσίασε φορώντας ένα φλοράλ, ημιδιάφανο φόρεμα Givenchy της Σάρα Μπέρτον, συνοδευόμενο από ένα κεντημένο bomber τζάκετ.

Τζένιφερ Λόρενς

Η Άνα ντε Άρμας προκάλεσε αίσθηση με ένα κομψό φόρεμα Louis Vuitton από μαύρο τούλι και δαντέλα, κεντημένο με παγιέτες, που είχε σκίσιμο στο ύψος του μηρού και ραφή με κυματιστό τελείωμα.

Άνα ντε Άρμας

Η υποψήφια για το «Dream as One», Μάιλι Σάιρους, επέλεξε μαύρη τουαλέτα με παγιέτες, που ξεχώριζε για τα δραματικά, ανοιχτά μανίκια, συνοδευόμενη από κοσμήματα Tiffany & Co. και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνα της.

Μάιλι Σάιρους

Η υποψήφια για το «Song Sung Blue», Κέιτ Χάντσον, έλαμψε με μία ασημί τουαλέτα με λαιμόκοψη halter, διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους. Τα κοσμήματα Garatti ενίσχυσαν την εντυπωσιακή εμφάνιση.

Κέιτ Χάντσον

Η παρουσιάστρια Χέιλι Στάινφελντ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζος Άλεν, φορώντας ροζ τουαλέτα με μικρή ουρά και κοσμήματα Repossi.

Χέιλι Στάινφελντ

Έμα Στόουν

Αριάνα Γκράντε

Πάμελα Άντερσον

Τζούλια Ρόμπερτς

Τιάνα Τέιλορ

