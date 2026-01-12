Viral έχει γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, στο οποίο ο βραβευμένος ηθοποιός εμφανίζεται να γελάει και να κάνει γκριμάτσες κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος στη Χρυσές Σφαίρες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο ηθοποιός φαίνεται καθιστός να γελά και να μιλά σε καλή διάθεση με άλλους καλεσμένους. Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, ο ΝτιΚάπριο φαίνεται να μιμείται παιχνιδιάρικα έναν γνωστό του, σχολιάζοντας με χειρονομίες και εκφράσεις το πώς αντιδρούσε κάποιος σε ένα κομμάτι K-pop που προβλήθηκε στη σκηνή.

Στο κλιπ, ο ηθοποιός λέει με χιούμορ: «Σ’ έβλεπα… με το K-pop. Λες, ποιος είναι αυτός; Ω; Το K-pop;». Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι απευθυνόταν στη συμπρωταγωνίστριά του από το «One Battle After Another», Τσέις Ινφίνιτι, ενώ άλλοι θεωρούν ότι σχολίαζε την αντίδραση της οικοδέσποινας Νίκι Γκλέιζερ, η οποία σατίριζε τις σχέσεις του και τη σύνδεση του με το K-pop.

Δείτε τα βίντεο

We simply need to know who Leonardo DiCaprio was talking to during the commercial break at the #GoldenGlobes 🤔😂 pic.twitter.com/iX0h0RDtPj January 12, 2026

Something has activated Leonardo DiCaprio during this commercial break pic.twitter.com/TWPf1S9OMw — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 12, 2026

Something has activated Leonardo DiCaprio during this commercial break pic.twitter.com/TWPf1S9OMw January 12, 2026

Η Νίκι Γκλέιζερ έκανε αναφορές στην προσωπική ζωή του ηθοποιού με το γνωστό χιούμορ της. Παράλληλα σχολίασε την τάση του ΝτιΚάπριο να βγαίνει με νεότερες γυναίκες, ενώ η Γκλέιζερ επαίνεσε την επιτυχημένη καριέρα του, τις θρυλικές ερμηνείες του, τα τρία βραβεία Golden Globe και το Όσκαρ του, μετατρέποντας και αυτή τη στιγμή σε viral.

«Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά τα κατάφερες πριν η κοπέλα σου γίνει 30. Ειλικρινά, απίστευτο», ανέφερε η Γκλέιζερ, υπογραμμίζοντας με χιούμορ ότι για τον ηθοποιό δεν υπάρχει άλλη πληροφορία διαθέσιμη για την προσωπική του ζωή. Στα social media, πολλά κλιπ τον δείχνουν να γελά με τις ατάκες της, κάνοντας και αυτό το στιγμιότυπο από τις Χρυσές Σφαίρες ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της βραδιάς.

Nikki Glaser war bei den Golden Globes heute Nacht wieder in Bestform 😁

Sie zählte die Erfolge von Leonardo DiCaprio auf und sagte:

"Das Beeindruckendste ist, dass du all das erreichen konntest, bevor deine Freundin 30 wurde".

😂pic.twitter.com/nAD2UNiE4P — Base4ever (@Base4ever) January 12, 2026

protothema.gr