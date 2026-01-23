Στην αντεπίθεση πέρασε ο Χούλιο Ιγκλέσιας δημοσιοποιώντας τις συνομιλίες με τις γυναίκες που τον κατηγορούν για ανάρμοστες πράξεις εις βάρος τους.

Ο Ισπανός τραγουδιστής προχώρησε σε δημόσια δημοσιοποίηση ιδιωτικών συνομιλιών μέσω WhatsApp, λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση ότι η Εισαγγελία του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας δεν θα παρέμβει, προς το παρόν, στην έρευνα που αφορά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του.

Μ΄ένα εκτενές κείμενο στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, εξηγεί τους λόγους της δημόσιας τοποθέτησής του. Όπως αναφέρει, δεν του έχει δοθεί πρόσβαση στο περιεχόμενο της καταγγελίας, ούτε η δυνατότητα να τοποθετηθεί θεσμικά στη διαδικασία.

«Μετά την άρνηση της Εισαγγελίας της Ισπανίας να μου επιτρέψει να ασκήσω την υπεράσπισή μου στη διαδικασία και να μου παράσχει επίσημη πρόσβαση στην καταγγελία, αναγκάζομαι να τοποθετηθώ δημόσια», σημειώνει. Και προσθέτει: «Αυτό είναι το μόνο μέσο που μου επιτρέπει να ασκήσω νόμιμα το δικαίωμα υπεράσπισής μου και να καταστήσω σαφή την απόλυτη ανακρίβεια των καταγγελθέντων γεγονότων».

Ο τραγουδιστής υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες αποδεικνύουν «ασυνέπειες στις καταγγελίες» και ότι οι πληροφορίες που διακινούνται «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Julio Iglesias está subiendo capturas de pantalla de sus chats con más pilinguis en su cuenta oficial de Instagram, es una leyenda, esto es historia. pic.twitter.com/4gI96mJ7Nt — Juan Navarrete (@NaavarreeteJuan) January 21, 2026

Στην ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει στιγμιότυπα από συνομιλίες που είχε με τις γυναίκες που τον κατήγγειλαν, τόσο την περίοδο που εργάζονταν αυτές για τον ίδιο όσο και μεταγενέστερα.

20 Απριλίου 2021: «Καθηγητά, καλησπέρα. Ελπίζω να μπορείς να κοιμηθείς χωρίς δυσφορία, να ονειρευτείς αγγελάκια και να ξεκουραστείς… σε αγαπώ πολύ… κάθε μέρα στο πλευρό σου είναι πολύτιμη για μένα».

Μάιος και Σεπτέμβριος 2021: Συνομιλίες και ηχητικό μήνυμα της 5ης Σεπτεμβρίου: «Έφτασα ήδη, σώα και αβλαβής… Σ’ αγαπώ».

23 Σεπτεμβρίου 2022: Ευχές γενεθλίων: «Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα γενέθλια, Χουλίτο… Με εκτίμηση: η φυσικοθεραπεύτριά σου για πάντα».

26 Μαρτίου 2023: Μήνυμα από τη δεύτερη καταγγέλλουσα: «Είναι περιττό να σας πω ότι σας αγαπώ πολύ και ότι είμαι στη διάθεσή σας».

Η ανάρτηση έρχεται να προστεθεί σε όσα είχε δηλώσει ο Ιγκλέσιας στις 16 Ιανουαρίου μέσω Instagram, όταν είχε εκδώσει επείγουσα ανακοίνωση αρνούμενος τις κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2021 στις κατοικίες του στην Πούντα Κάνα και τις Μπαχάμες.

«Αρνούμαι ότι κακοποίησα, εξανάγκασα ή έδειξα έλλειψη σεβασμού σε οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και μου προκαλούν μεγάλη θλίψη», είχε αναφέρει τότε.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό HOLA, ο Ιγκλέσιας είχε δηλώσει ότι σκοπός του είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης: «Ποτέ δεν είχα νιώσει τόση κακία, αλλά μου μένουν ακόμα δυνάμεις για να μάθει ο κόσμος όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή προσβολή».

huffingtonpost.gr