Για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του, κατηγορείται ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι υπέστησαν ακατάλληλα αγγίγματα, προσβολές και ταπείνωση σε ένα περιβάλλον ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης.

Η επίσημη καταγγελία έγινε την περασμένη Τρίτη στους εισαγγελείς του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, της Audiencia Nacional, με τον τραγουδιστή να κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με τη Guardian, πρόκειται για μία οικιακή βοηθό και μία φυσικοθεραπεύτρια, που εργάζονταν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στην Καραϊβική, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από 5 χρόνια, το 2021, όταν εκείνος ήταν 77 ετών.

Η μία από τις δύο γυναίκες, η οποία παρουσιάζεται ως Ρεμπέκα για την προστασία της ταυτότητάς της, δήλωσε ότι ο Χούλιο Ιγκλέσιας τη φώναζε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της ημέρας και διείσδυε πρωκτικά και κολπικά με τα δάχτυλά του χωρίς τη συναίνεσή της. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε η ίδια, προσθέτοντας: «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα». Όπως εξήγησε, τα περιστατικά αυτά λάμβαναν χώρα συνήθως με την παρουσία και συμμετοχή μίας ακόμη εργαζόμενης του τραγουδιστή, η οποία ήταν προϊσταμένη της.

Η δεύτερη γυναίκα που τον κατήγγειλε και παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Λάουρα, υποστηρίζει ότι ο Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της χωρίς την άδειά της και παρά τη θέλησή της. «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και άγγιξε τις θηλές μου», είπε, συμπληρώνοντας πως αντίστοιχο περιστατικό συνέβη και στην πισίνα της βίλας του τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Και οι δύο γυναίκες ανέφεραν πως εργάζονταν σε ένα περιβάλλον ελέγχου, με τη Ρεμπέκα να επισημαίνει: «Αυτό το σπίτι θα έπρεπε να λέγεται το μικρό σπίτι του τρόμου, γιατί είναι ένας εφιάλτης – κάτι πραγματικά φρικτό». Πολλές φορές ο τραγουδιστής τους έκανε προσωπικές και αδιάκριτες ερωτήσεις. «Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;», «Έχεις κάνει επέμβαση στο στήθος;», φέρεται πως της ρωτούσε, με τις καταγγέλλουσες να ισχυρίζονται ότι τους ζητούσε να δει το στήθος τους και πως πολλές φορές τις άγγιζε.

Η γυναίκα που η Ρεμπέκα αναγνώρισε ως προϊσταμένη της στην έπαυλη στην Πούντα Κάνα, δήλωσε πως πρόκειται για ανοησίες και ότι τρέφει μόνο «ευγνωμοσύνη, θαυμασμό και σεβασμό για τον σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο που είναι» και τον χαρακτήρισε «ταπεινό, γενναιόδωρο, έναν σπουδαίο κύριο και πολύ σεβαστικό προς όλες τις γυναίκες».

Σύμφωνα με τη Guardian, ωστόσο, υπάρχουν πολλές ακόμη μαρτυρίες πρώην εργαζομένων που αναφέρουν πως στις αγγελίες εργασίας του Χούλιο Ιγκλέσιας, οι οποίες απευθύνονταν σε νεαρές γυναίκες, ζητούνταν να στείλουν φωτογραφίες του προσώπου και ολόκληρου του σώματός τους.

protothema.gr