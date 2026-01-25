Τη δύναμη της πίστης ανέδειξε ο Σταμάτης Γονίδης, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε θαύματα, ενώ, για να στηρίξει τη θέση του, ισχυρίστηκε πως παιδί που βρισκόταν επί μήνες σε κώμα σηκώθηκε από το κρεβάτι όταν του τραγούδησε δικό του κομμάτι.

«Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα. Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί, να σηκώνεται πάνω και να με κοιτάζει στα μάτια. Χθες το βράδυ στο όνειρο μου” ήταν το τραγούδι», ανέφερε ο Σταμάτης Γονίδης στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

«Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. “Μπορείτε να του το πείτε μήπως γίνει ένα θαύμα;” μου ‘χε πει. Όταν το τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος για μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σταμάτης Γονίδης τοποθετήθηκε σχετικά με την αποτέφρωση, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αντίθετος. Όπως είπε, όταν πέσει ο καρπός στο χώμα, θα φυτρώσει λουλούδι. Μετά από σχετική ερώτηση, ο τραγουδιστής σχολίασε: «Ο Χριστός ετάφη, δεν τον έκαψαν. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί γιατί, όταν θα ρίξεις τον καρπό μέσα στο χώμα, θα φυτρώσει ένα λουλούδι. Άμα το κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δεν θα υπήρχαν Άγιοι, αν τους έκαιγαν».

protothema.gr