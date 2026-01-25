Από ανώνυμες απειλές και απόπειρες εκβιασμού μέχρι εμμονικούς θαυμαστές, τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του FBI ρίχνουν φως στη σκοτεινή και ανησυχητική πλευρά της ζωής της Γουίτνεϊ Χιούστον, την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας και της παγκόσμιας φήμης της.

Ο φάκελος του FBI

Έναν χρόνο αργότερα, η δημοσιοποίηση 128 σελίδων από τον φάκελο του FBI έφερε στο φως μια σειρά από ανησυχητικά περιστατικά που εκτυλίσσονταν στο παρασκήνιο της ζωής της, ήδη από τα χρόνια της απόλυτης δόξας της.

Τα έγγραφα, που καλύπτουν την περίοδο 1988–1999, αποκαλύπτουν υποθέσεις εκβιασμού και ενοχλητικής αλληλογραφίας από εμμονικούς θαυμαστές. Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, άγνωστος δικηγόρος από το Σικάγο φέρεται να επικοινώνησε το 1993 με την εταιρεία BrownHouse Productions, απειλώντας ότι θα αποκαλύψει «πτυχές της ιδιωτικής ζωής της Γουίτνεϊ Χιούστον» σε μέσα ενημέρωσης, εάν δεν καταβαλλόταν αρχικά το ποσό των 100.000 δολαρίων, το οποίο αργότερα αυξήθηκε στις 250.000 δολάρια.

Παρότι πράκτορες του FBI συναντήθηκαν με τη Χιούστον και τον πατέρα της, Τζον Χιούστον, φέρεται να υποστήριξαν ότι γνώριζαν τον δικηγόρο και τον χαρακτήρισαν «φίλο» που δεν θα την εξέθετε δημόσια. Η υπόθεση τελικά έκλεισε, με τον Τζον Χιούστον να φέρεται ότι κατέβαλε χρηματικό ποσό και απέστειλε συμφωνία εμπιστευτικότητας στον εκβιαστή.

Εμμονικοί θαυμαστές και ανησυχητικές επιστολές

Ιδιαίτερα ανατριχιαστικές είναι οι αναφορές σε επιστολές από θαυμαστές που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια. Σε μία περίπτωση, άνδρας από το Βερμόντ έγραφε: «Αρχίζω να τρέμω όταν σκέφτομαι εσένα». Σε άλλο σημείο παραδεχόταν ότι είχε στείλει 66 επιστολές σε διάστημα 17 μηνών, δηλώνοντας ότι φοβόταν πως μπορεί να κάνει «κάτι τρελό ή επικίνδυνο».

Το FBI αξιολόγησε τελικά τον αποστολέα ως «ακίνδυνο», όπως και έναν ακόμη θαυμαστή από την Ευρώπη που ισχυριζόταν ότι είχε γράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τραγουδίστριας. Παρότι οι απειλές δεν κρίθηκαν άμεσες, το περιεχόμενο των επιστολών σκιαγραφεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον πίεσης και φόβου.

Λίγες ποπ σταρ γνώρισαν την εμπορική επιτυχία της Γουίτνεϊ Χιούστον. Από τη σαρωτική της άνοδο στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με το I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), μέχρι τη θριαμβευτική επιστροφή της με το My Love Is Your Love και τη μυθική επιτυχία του The Bodyguard, η Χιούστον καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές και προσοδοφόρες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Με περισσότερες από 220 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, βρίσκεται στη 12η θέση των πιο εμπορικών καλλιτεχνών στην ιστορία της μουσικής, ενώ το soundtrack του The Bodyguard παραμένει το τρίτο πιο επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών.

Για περίπου μια δεκαετία, κυριάρχησε στην κορυφή της παγκόσμιας ποπ σκηνής, πλάι στη Μαράια Κάρεϊ και τη Μαντόνα. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη, η προσωπική της ζωή βυθιζόταν σταδιακά σε ένα σκοτεινό τοπίο, με τον ταραχώδη γάμο της με τον Μπόμπι Μπράουν και τη χρόνια μάχη με τις εξαρτήσεις να σκιάζουν τα τελευταία χρόνια της καριέρας της.

Ο τραγικός επίλογος

Στις 11 Φεβρουαρίου 2012, η Γουίτνεϊ Χιούστον βρέθηκε νεκρή μέσα στη μπανιέρα της σουίτας 434 στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες. Οι διασώστες έφτασαν περίπου στις 3:30 το απόγευμα, όμως λίγα λεπτά αργότερα, στις 3:55 μ.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ήταν μόλις 48 ετών. Η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατό της σε πνιγμό, ως αποτέλεσμα αθηροσκληρωτικής καρδιοπάθειας και χρήσης κοκαΐνης.

Οι αποκαλύψεις αυτές φωτίζουν μια τοξική πραγματικότητα που συνόδευε τη Γουίτνεϊ Χιούστον την ώρα που ο ταμπλόιντ Τύπος παρακολουθούσε κάθε της πτώση με σχεδόν νοσηρή εμμονή. Πίσω από τη φωνή που σημάδεψε γενιές, κρυβόταν μια γυναίκα που προσπαθούσε να επιβιώσει σε έναν κόσμο εκβιασμών, παρενόχλησης και ανελέητης δημοσιότητας.

CNN.gr