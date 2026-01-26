Ο θρύλος της Formula 1 Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος, αποκαλύπτει η Daily Mail. Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα σκι που τον τραυμάτισε σοβαρά, ο 57χρονος Γερμανός θρύλος της Formula 1, κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και παραμένει υπό αυστηρή φροντίδα από την οικογένειά του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έχουν περάσει κάτι παραπάνω από 12 χρόνια από εκείνη την ημέρα και οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας του Μίκαελ Σουμάχερ, του Γερμανού οδηγού – κι ενός από τους σπουδαιότερους οδηγούς όλων των εποχών – παραμένουν ελάχιστες, καθώς η οικογένειά του τηρεί αυστηρό καθεστώς ιδιωτικότητας, με ελάχιστα άτομα να έχουν την δυνατότητα να τον επισκεφθούν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Daily Mail, πηγές κοντά στον Σουμάχερ αναφέρουν ότι πλέον κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και μπορεί να μετακινείται στο σπίτι του στη Μαγιόρκα και αλλά και στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Τον Σουμάχερ φροντίζει η σύζυγός του Κορίνα, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 30 χρόνια, σε συνεργασία με ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών που τον παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο. Οι δημόσιες πληροφορίες για την υγεία του είναι σπάνιες και προέρχονται κυρίως από δημοσιογραφικές πηγές που αποφεύγουν να δώσουν ιατρικές διαγνώσεις και από δηλώσεις τρίτων που βρίσκονται έξω από τον στενό οικογενειακό κύκλο.

Από την ημέρα του ατυχήματος στο θέρετρο Meribel των γαλλικών Άλπεων, όπου χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο και υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ο Σουμάχερ παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι καταλαβαίνει κάποια από όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι όλα», αναφέρει μία πηγή κοντά στην οικογένεια.

