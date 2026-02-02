Η 68η απονομή των Grammy 2026 στο Λος Άντζελες χάρισε ιστορικές στιγμές στη hip-hop σκηνή, έντονο πολιτικό στίγμα και σημαντικές καλλιτεχνικές πρωτιές, με τον Kendrick Lamar να κυριαρχεί, τη Billie Eilish να κατακτά το Τραγούδι της Χρονιάς και τη βραδιά να επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική της παγκόσμιας μουσικής το 2026.
Η 68η τελετή απονομής των Grammy Awards πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, σε μια βραδιά που συνδύασε λάμψη, συγκίνηση και σαφή πολιτισμικά μηνύματα. Ο Trevor Noah, για έκτη και τελευταία φορά στον ρόλο του παρουσιαστή, καθοδήγησε την τελετή με χιούμορ και πολιτική οξυδέρκεια, ενώ οι εμφανίσεις στη σκηνή ανέδειξαν το εύρος και τη δυναμική της σύγχρονης μουσικής.
Η φετινή απονομή χαρακτηρίστηκε από την έντονη παρουσία της hip-hop και rap σκηνής, με τον Kendrick Lamar να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Παράλληλα, η διεθνοποίηση των Grammy επιβεβαιώθηκε με νίκες καλλιτεχνών από τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία.
Στα Grammy 2026, το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς απονεμήθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του Λατινοαμερικανού καλλιτέχνη στη σύγχρονη μουσική.
Στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς, το βραβείο κατέκτησε ο Kendrick Lamar μαζί με τη SZA για το τραγούδι Luther, ξεπερνώντας υποψηφιότητες των Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan και Rosé με τον Bruno Mars. Αντίστοιχα, το Τραγούδι της Χρονιάς απονεμήθηκε στην Billie Eilish για το Wildflower, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή καλλιτεχνική της ωρίμανση και τη συνθετική της δύναμη.
Η Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης της χρονιάς ήταν η Olivia Dean, η οποία ξεχώρισε ανάμεσα σε ονόματα όπως οι Katseye, The Marías, Addison Rae και Leon Thomas, επιβεβαιώνοντας ότι τα Grammy συνεχίζουν να επενδύουν σε φρέσκες φωνές.
Στις pop κατηγορίες, η Lola Young κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σόλο Ποπ Ερμηνείας για το Messy, ενώ η Lady Gaga απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ποπ Φωνητικού Άλμπουμ για το Mayhem, επισφραγίζοντας μια δυναμική επιστροφή. Στην κατηγορία Καλύτερης Ποπ Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα, τη νίκη κατέκτησαν η Cynthia Erivo και η Ariana Grande για το Defying Gravity, σε μια από τις πιο θεατρικές και πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς. Η Gaga επικράτησε και στην Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση με το Abracadabra.
Η rap σκηνή είχε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της. Ο Kendrick Lamar κέρδισε το Καλύτερο Rap Άλμπουμ για το GNX, το Καλύτερο Rap Τραγούδι για το TV Off και την Καλύτερη Μελωδική Rap Ερμηνεία για το Luther. Το βραβείο Καλύτερης Rap Ερμηνείας απονεμήθηκε στους Clipse για το Chains & Whips, με τη συμμετοχή του Kendrick Lamar και του Pharrell Williams.
Στις rock και alternative κατηγορίες, το Καλύτερο Rock Άλμπουμ κέρδισαν οι Turnstile με το Never Enough, ενώ οι The Cure επικράτησαν στο Καλύτερο Alternative Μουσικό Άλμπουμ με το Songs of a Lost World και στην Καλύτερη Alternative Ερμηνεία με το Alone. Το βραβείο Καλύτερου Rock Τραγουδιού απονεμήθηκε στους Nine Inch Nails για το As Alive as You Need Me to Be, ενώ ο Yungblud κέρδισε την Καλύτερη Rock Ερμηνεία και οι Turnstile την Καλύτερη Metal Ερμηνεία.
Στον χώρο της R&B, το άλμπουμ Mutt του Leon Thomas αναδείχθηκε Καλύτερο R&B Άλμπουμ, ενώ η Kehlani ξεχώρισε τόσο στην Καλύτερη R&B Ερμηνεία όσο και στο Καλύτερο R&B Τραγούδι με το Folded. Ο Leon Thomas απέσπασε επίσης το βραβείο Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας.
Στις παγκόσμιες κατηγορίες, ο Bad Bunny κέρδισε την Καλύτερη Παγκόσμια Μουσική Ερμηνεία με το EoO, ενώ στην κατηγορία Καλύτερης African Music Ερμηνείας επικράτησε η Tyla με το PUSH 2 START, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της αφρικανικής ποπ.
Ιστορική στιγμή αποτέλεσε η απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού Γραμμένου για Οπτικοακουστικό Μέσο στους Huntr/x για το Golden από το KPop Demon Hunters. Το soundtrack της ταινίας Sinners αναδείχθηκε Καλύτερο Συλλεκτικό Soundtrack, ενώ το Anxiety της Doechii κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Video.
Στις τεχνικές και ειδικές κατηγορίες, ο Cirkut αναδείχθηκε Παραγωγός της Χρονιάς και η Amy Allen Τραγουδοποιός της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της δημιουργικής δουλειάς πίσω από τη σκηνή.
Τα Grammy 2026 δεν ήταν απλώς μια απονομή βραβείων, αλλά μια ξεκάθαρη αποτύπωση του πού κατευθύνεται η παγκόσμια μουσική: λιγότερα όρια, περισσότερες φωνές και μια βιομηχανία που αναγνωρίζει ότι το μέλλον της γράφεται συλλογικά, πολυπολιτισμικά και χωρίς στεγανά.
Αναλυτικά οι νικητές των Grammy 2026:
Άλμπουμ της χρονιάς
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Ηχογράφηση της Χρονιάς
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Τραγούδι της Χρονιάς
Billie Eilish – Wildflower
Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία
Lola Young – Messy
Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ
Lady Gaga – Mayhem
Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ
Jelly Roll – Beautifully Broken
Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Olivia Dean
Καλύτερο Rap Άλμπουμ
Kendrick Lamar – GNX
Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση
Lady Gaga – Abracadabra
Καλύτερη Rap Ερμηνεία
Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Καλύτερο Rap Τραγούδι
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off
Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
Leon Thomas – Mutt
Καλύτερο Rock Άλμπουμ
Turnstile – Never Enough
Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ
FKA twigs – Eusexua
Καλύτερη Rock Ερμηνεία
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
Καλύτερη Metal Ερμηνεία
Turnstile – Birds
Καλύτερη R&B Ερμηνεία
Kehlani – Folded
Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Καλύτερο R&B Τραγούδι
Kehlani – Folded
Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ
The Cure – Songs of a Lost World
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ
Zach Top – Ain’t In It for My Health
Καλύτερη Global Music Ερμηνεία
Bad Bunny – EoO
Καλύτερο Rock Τραγούδι
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Καλύτερο Country Τραγούδι
Tyler Childers – Bitin’ List
Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία
The Cure – Alone
Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα
Sinners
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
Doechii – Anxiety
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα
Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)
Καλύτερο Folk Άλμπουμ
I’m With Her – Wild and Clear and Blue
Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση
Tame Impala – End of Summer
Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία
Tyla – PUSH 2 START
Καλύτερη Jazz Ερμηνεία
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία
Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Παραγωγός της Χρονιάς
Cirkut
Στιχουργός της Χρονιάς
Amy Allen