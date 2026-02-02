Η 68η απονομή των Grammy 2026 στο Λος Άντζελες χάρισε ιστορικές στιγμές στη hip-hop σκηνή, έντονο πολιτικό στίγμα και σημαντικές καλλιτεχνικές πρωτιές, με τον Kendrick Lamar να κυριαρχεί, τη Billie Eilish να κατακτά το Τραγούδι της Χρονιάς και τη βραδιά να επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική της παγκόσμιας μουσικής το 2026.

Η 68η τελετή απονομής των Grammy Awards πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, σε μια βραδιά που συνδύασε λάμψη, συγκίνηση και σαφή πολιτισμικά μηνύματα. Ο Trevor Noah, για έκτη και τελευταία φορά στον ρόλο του παρουσιαστή, καθοδήγησε την τελετή με χιούμορ και πολιτική οξυδέρκεια, ενώ οι εμφανίσεις στη σκηνή ανέδειξαν το εύρος και τη δυναμική της σύγχρονης μουσικής.

Ο Finneas, αριστερά, και η Billie Eilish που παίρνει το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς για το “Wildflower” κατά τη διάρκεια της 68ης απονομής των ετήσιων βραβείων Grammy την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στο Λος Άντζελες.Invision

Η φετινή απονομή χαρακτηρίστηκε από την έντονη παρουσία της hip-hop και rap σκηνής, με τον Kendrick Lamar να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Παράλληλα, η διεθνοποίηση των Grammy επιβεβαιώθηκε με νίκες καλλιτεχνών από τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία.

Στα Grammy 2026, το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς απονεμήθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του Λατινοαμερικανού καλλιτέχνη στη σύγχρονη μουσική.

Στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς, το βραβείο κατέκτησε ο Kendrick Lamar μαζί με τη SZA για το τραγούδι Luther, ξεπερνώντας υποψηφιότητες των Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan και Rosé με τον Bruno Mars. Αντίστοιχα, το Τραγούδι της Χρονιάς απονεμήθηκε στην Billie Eilish για το Wildflower, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή καλλιτεχνική της ωρίμανση και τη συνθετική της δύναμη.

Η Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης της χρονιάς ήταν η Olivia Dean, η οποία ξεχώρισε ανάμεσα σε ονόματα όπως οι Katseye, The Marías, Addison Rae και Leon Thomas, επιβεβαιώνοντας ότι τα Grammy συνεχίζουν να επενδύουν σε φρέσκες φωνές.

Στις pop κατηγορίες, η Lola Young κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σόλο Ποπ Ερμηνείας για το Messy, ενώ η Lady Gaga απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ποπ Φωνητικού Άλμπουμ για το Mayhem, επισφραγίζοντας μια δυναμική επιστροφή. Στην κατηγορία Καλύτερης Ποπ Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα, τη νίκη κατέκτησαν η Cynthia Erivo και η Ariana Grande για το Defying Gravity, σε μια από τις πιο θεατρικές και πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς. Η Gaga επικράτησε και στην Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση με το Abracadabra.

Η rap σκηνή είχε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της. Ο Kendrick Lamar κέρδισε το Καλύτερο Rap Άλμπουμ για το GNX, το Καλύτερο Rap Τραγούδι για το TV Off και την Καλύτερη Μελωδική Rap Ερμηνεία για το Luther. Το βραβείο Καλύτερης Rap Ερμηνείας απονεμήθηκε στους Clipse για το Chains & Whips, με τη συμμετοχή του Kendrick Lamar και του Pharrell Williams.

Στις rock και alternative κατηγορίες, το Καλύτερο Rock Άλμπουμ κέρδισαν οι Turnstile με το Never Enough, ενώ οι The Cure επικράτησαν στο Καλύτερο Alternative Μουσικό Άλμπουμ με το Songs of a Lost World και στην Καλύτερη Alternative Ερμηνεία με το Alone. Το βραβείο Καλύτερου Rock Τραγουδιού απονεμήθηκε στους Nine Inch Nails για το As Alive as You Need Me to Be, ενώ ο Yungblud κέρδισε την Καλύτερη Rock Ερμηνεία και οι Turnstile την Καλύτερη Metal Ερμηνεία.

Στον χώρο της R&B, το άλμπουμ Mutt του Leon Thomas αναδείχθηκε Καλύτερο R&B Άλμπουμ, ενώ η Kehlani ξεχώρισε τόσο στην Καλύτερη R&B Ερμηνεία όσο και στο Καλύτερο R&B Τραγούδι με το Folded. Ο Leon Thomas απέσπασε επίσης το βραβείο Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας.

Στις παγκόσμιες κατηγορίες, ο Bad Bunny κέρδισε την Καλύτερη Παγκόσμια Μουσική Ερμηνεία με το EoO, ενώ στην κατηγορία Καλύτερης African Music Ερμηνείας επικράτησε η Tyla με το PUSH 2 START, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική της αφρικανικής ποπ.

Ιστορική στιγμή αποτέλεσε η απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού Γραμμένου για Οπτικοακουστικό Μέσο στους Huntr/x για το Golden από το KPop Demon Hunters. Το soundtrack της ταινίας Sinners αναδείχθηκε Καλύτερο Συλλεκτικό Soundtrack, ενώ το Anxiety της Doechii κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Video.

Η Λόλα Γιανγκ παραλαμβάνει το βραβείο καλύτερης σόλο ποπ ερμηνείας για το τραγούδι “Messy” κατά τη διάρκεια της 68ης απονομής των βραβείων Grammy την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Λος Άντζελες.Invision

Στις τεχνικές και ειδικές κατηγορίες, ο Cirkut αναδείχθηκε Παραγωγός της Χρονιάς και η Amy Allen Τραγουδοποιός της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της δημιουργικής δουλειάς πίσω από τη σκηνή.

Τα Grammy 2026 δεν ήταν απλώς μια απονομή βραβείων, αλλά μια ξεκάθαρη αποτύπωση του πού κατευθύνεται η παγκόσμια μουσική: λιγότερα όρια, περισσότερες φωνές και μια βιομηχανία που αναγνωρίζει ότι το μέλλον της γράφεται συλλογικά, πολυπολιτισμικά και χωρίς στεγανά.

Αναλυτικά οι νικητές των Grammy 2026:

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Τραγούδι της Χρονιάς

Billie Eilish – Wildflower

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

Lola Young – Messy

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Lady Gaga – Mayhem

Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ

Jelly Roll – Beautifully Broken

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Kendrick Lamar – GNX

Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση

Lady Gaga – Abracadabra

Καλύτερη Rap Ερμηνεία

Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Καλύτερο Rap Τραγούδι

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Leon Thomas – Mutt

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

Turnstile – Never Enough

Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

Turnstile – Birds

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Kehlani – Folded

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Kehlani – Folded

Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

The Cure – Songs of a Lost World

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

Zach Top – Ain’t In It for My Health

Καλύτερη Global Music Ερμηνεία

Bad Bunny – EoO

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Καλύτερο Country Τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List

Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία

The Cure – Alone

Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα

Sinners

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Doechii – Anxiety

Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα

Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)

Καλύτερο Folk Άλμπουμ

I’m With Her – Wild and Clear and Blue

Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση

Tame Impala – End of Summer

Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία

Tyla – PUSH 2 START

Καλύτερη Jazz Ερμηνεία

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία

Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Παραγωγός της Χρονιάς

Cirkut

Στιχουργός της Χρονιάς

Amy Allen

