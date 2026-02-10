Μετά από 40 χρόνια ιστορίας και μουσικής διαδρομής, οι Megadeth κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200 με το νέο τους άλμπουμ.

Το συγκρότημα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του thrash metal, ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο έναν κύκλο που αναδεικνύει την επιτυχία του και την αφοσίωση των οπαδών του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Νο.1 οι Megadeth



Με το νέο άλμπουμ τους, οι Megadeth κατάφεραν να ανέβουν στο Νο. 1 του αμερικανικού chart, μία επιτυχία που δεν είχε προηγηθεί στην καριέρα τους, παρά το γεγονός ότι έχουν συμπληρώσει τέσσερις δεκαετίες στη μουσική σκηνή. Η πιο υψηλή τους θέση μέχρι σήμερα ήταν το Νο. 2 με το κλασικό τους άλμπουμ “Countdown to Extinction” το 1992.

Για το συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1983 από τον Dave Mustaine, η πορεία αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά πάντα χαρακτηριζόταν από σκληρή δουλειά και αδιάκοπη υποστήριξη από τους φανατικούς τους οπαδούς. Το νέο άλμπουμ, που πολλοί θεωρούν ως το κύκνειο άσμα τους, έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, με το συγκρότημα να βρίσκεται στο απόγειο της δημιουργικής του ενέργειας.

After four decades, Megadeth finally have a Number One album. https://t.co/A79bSeMbLZ — Rolling Stone (@RollingStone) February 3, 2026

Μαστέιν: «Μετά από 40 χρόνια παράδοσης και αφοσίωσης στη μουσική, δεν έχω παρά μόνο ευγνωμοσύνη»



«Μετά από 40 χρόνια παράδοσης και αφοσίωσης στη μουσική, δεν έχω παρά μόνο ευγνωμοσύνη», δήλωσε ο Ντέιβ Μαστέιν, επικεφαλής της μπάντας. «Αυτό το άλμπουμ είναι η απόδειξη ότι η θέληση για το καλύτερο και η επιθυμία να κατακτήσεις την κορυφή είναι πάντα ζωντανή μέσα μας».

Αξιοσημείωτο είναι ότι το άλμπουμ δεν περιορίστηκε στην επιτυχία της Αμερικής. Κατέκτησε επίσης την κορυφή στην Αυστραλία, σημειώνοντας την υψηλότερη θέση στην ιστορία της μπάντας στην εκεί αγορά, ενώ στην Αυστρία βρέθηκε επίσης στο Νο. 1, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη θέση του Νο. 8.

Το συγκρότημα ευχαρίστησε τους πιστούς του θαυμαστές, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του νέου άλμπουμ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της αφοσίωσης. «Χωρίς εσάς, οι Megadeth δεν θα ήταν τόσο επιτυχημένοι», τόνισε ο Mustaine, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και στους συνεργάτες πίσω από τα παρασκήνια.

