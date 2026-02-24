Κληρονόμησε ένα από τα πιο βαριά και φορτισμένα επώνυμα του 20ού αιώνα. Μεγάλωσε μέσα σε απώλειες και έναν μύθο, που προϋπήρχε της ίδιας. Σήμερα, στα 41 της, η Αθηνά Ωνάση, έχει πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος της θρυλικής περιουσίας της και φαίνεται να έχει απαλλαγεί από τα βαρίδια μιας οικογένειας την οποία δεν γνώρισε ποτέ αλλά η σκιά της όρισε ολόκληρη τη ζωή της.

Προσμονή, ψίθυροι, βλέμματα στραμμένα προς την πασαρέλα, χαμόγελα προς τους φωτογράφους, αυτοσχέδιες πόζες, κοινωνικές αγκαλιές. Στην αίθουσα του Cirque d’Hiver, στο Παρίσι, το κοινό αναμένει την επίδειξη μόδας της συλλογής υψηλής ραπτικής, του σχεδιαστή Stéphane Rolland, να ξεκινήσει. Σχεδόν αθέατη, ντυμένη στα μαύρα, καθισμένη σε μία από τις πίσω σειρές, μια γυναίκα δεν χαιρετά, δεν ποζάρει, δεν αποζητά την προσοχή των φωτογράφων. Είναι η Αθηνά Ωνάση. Η παρουσία της, διακριτική μεν, αρκετή δε για να επαναφέρει το ενδιαφέρον γύρω από μία από τις πιο μυστηριώδεις μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ελίτ.

Περισσότερα στο LIKE