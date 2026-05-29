Ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, αλλά και για τις στιγμές που σημάδεψαν την οικογένειά του μετά τις καταγγελίες εις βάρος του γνωστού ηθοποιού.

Σε συνέντευξή του στο «Anestea the podcast», ο 28χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε πως η εικόνα που είχε για τον πατέρα του άλλαξε ριζικά, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε ακόμη και να απομακρυνθεί. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τους ανθρώπους του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.

«Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως από μικρός ένιωθε παράπονα κυρίως για τον χρόνο που δεν πέρασαν μαζί. Όπως είπε, μεγαλώνοντας κατάλαβε πως «έχεις χρόνο να διαθέσεις και απλά δεν το κάνεις για άλλους λόγους».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στις πρώτες ημέρες μετά το ξέσπασμα των καταγγελιών, λέγοντας πως το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν ο φόβος. «Στην αρχή νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την κατάσταση τόσο ως γιος όσο και ως άνθρωπος που έπρεπε να κρατήσει ισορροπίες μέσα στην οικογένεια.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης χαρακτήρισε ως πιο σκληρή στιγμή την ημέρα της προφυλάκισης του πατέρα του, όταν χρειάστηκε να μεταβεί στη ΓΑΔΑ για να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα πριν μεταφερθεί στις φυλακές Τρίπολης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του ώστε να μείνει ενωμένη η οικογένεια, τονίζοντας πως μεγάλωσε με τη λογική ότι «δεν φεύγουμε στα δύσκολα». Όπως είπε, η ευρύτερη οικογένεια και το χωριό του αποτελούν μέχρι σήμερα το βασικό του στήριγμα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχτηκε πως πλέον βλέπει έναν διαφορετικό άνθρωπο μπροστά του: «Ακόμη και σήμερα δεν αναγνωρίζω τον πατέρα μου», είπε, εξηγώντας ότι ο άλλοτε δυναμικός χαρακτήρας του έχει αλλάξει αισθητά μετά από όσα συνέβησαν.

Ο νεαρός ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι ήταν από τους λίγους ανθρώπους που τολμούσαν να επισημαίνουν στον πατέρα του συμπεριφορές που θεωρούσε λανθασμένες στον επαγγελματικό χώρο. «Ήμουν ο μόνος άνθρωπος που αυτά τα λάθη τα εντόπιζα», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως του μιλούσε ανοιχτά όταν θεωρούσε ότι ξεπερνούσε τα όρια.

Κλείνοντας, υποστήριξε πως όλη αυτή η δοκιμασία λειτούργησε σαν ένα σκληρό αλλά σημαντικό μάθημα για όλους. Παρά τις σκέψεις που έκανε κατά καιρούς να απομακρυνθεί, ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να εγκαταλείπει τους ανθρώπους που αγαπά όταν περνούν δύσκολες στιγμές.

