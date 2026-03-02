Το φως της δημοσιότητας είδαν τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ του Ακύλα για το Ferto, που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026, ενώ η Κύπρος με το Jalla κερδίζει σιγά σιγά έδαφος, έχοντας μπει στην πρώτη δεκάδα στα στοιχήματα, δείχνοντας ότι δεν αποκλείεται να πάει και ψηλότερα.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με την ΕΡΤ να δημοσιεύει μερικά πλάνα, την ώρα που ο Akylas ξεσήκωνε τους Σέρβους με την εμφάνισή τους στον εθνικό τελικό τους.

Στις σχετικές εικόνες εμφανίζεται ένα γούνινο καπέλο και ένα εμπριμέ σετ φόρμας. Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το βίντεο κλιπ για το Ferto.

Παραμένει κοντά στην κορυφή στα στοιχήματα ο Akylas -Το φαβορί που ξεχωρίζει και οι απειλές

Από τη στιγμή που ο Akylas αναδείχθηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, βρίσκεται αρκετά ψηλά στα στοιχήματα, «φλερτάροντας» με την κορυφή.

Αρχικά, το Ferto βρισκόταν στη δεύτερη θέση, πίσω από τη συμμετοχή της Φινλανδίας με το Liekinheitin των Λίντα Λαμπένιους και Πέτε Πάρκονεν.

Ωστόσο, η Δανία με το τραγούδι «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund προσπέρασε την ελληνική συμμετοχή, που πλέον είναι τρίτη στις προβλέψεις.

Στην τέταρτη θέση των στοιχημάτων βρίσκεται η Αυστραλία, με το Eclipse της Delta Goodrem να ανεβαίνει σταδιακά λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της συμμετοχής.

Όσον αφορά την Κύπρο, το Jalla κερδίζει σιγά σιγά έδαφος, έχοντας μπει στην πρώτη δεκάδα, δείχνοντας ότι δεν αποκλείεται να πάει και ψηλότερα.

Οι εκτιμήσεις των στοιχηματικών για τη Eurovision 2026

iefimerida.gr