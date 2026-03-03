Ο αστέρας της Formula 1 Σαρλ Λεκλέρ παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό του, το μοντέλο Αλεξάντρα Σεν Μλε, σε έναν λαμπερό πολιτικό γάμο στο Μονακό.

Το ζευγάρι, που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Νοέμβριο του 2025, ένωσε τα δεσμά του με «πολιτικό γάμο» το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια μοιράστηκαν μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο. Σε μια κοινή ανάρτηση, μοιράστηκαν βίντεο από την τελετή, συμπεριλαμβανομένης της συγκινητικής στιγμής όταν ο 28χρονος αστέρας της Ferrari έβαλε τη βέρα στο δάχτυλο της νύφης και στη συνέχεια την φίλησε.

Το πιο εντυπωσιακό βίντεο όμως ήταν αυτό που έδειχνε τους νεόνυμφους να οδηγούν σε έναν γραφικό δρόμο με ένα σπάνιο κόκκινο Ferrari 250 Testarossa καμπριολέ του 1957. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε τη νύφη και τον γαμπρό να ποζάρουν δίπλα στη Ferrari με τον σκύλο τους, που ονομάζεται Leo.

Σε μια δεύτερη κοινή ανάρτηση, ο οδηγός αγώνων και το μοντέλο μοιράστηκαν μια συλλογή φωτογραφιών από την ημέρα του γάμου τους. Οι εικόνες δείχνουν το ζευγάρι να ποζάρει μαζί με μια πανοραμική θέα της Μεσογείου, να φεύγει με το αυτοκίνητο και να φιλιέται σε ένα μπαλκόνι.

Το νυφικό της Σεν Μλε ήταν ένα λαμπερό δαντελένιο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους από τον Paolo Sebastian και κοσμήματα Graff. Έφτιαξε τα μαλλιά της σε ένα κομψό κότσο και κρατούσε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια. «Όνειρο! Ανυπομονώ να σε παντρευτώ ξανά του χρόνου!», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σε μια άλλη ανάρτηση στο Instagram του, ο Λεκλέρ περιέγραψε τον γάμο ως «μια μέρα που θα θυμόμαστε για πάντα», καθώς επίσης άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη γιορτή. «Το πρώτο μέρος τελείωσε και το δεύτερο μέρος θα είναι το επόμενο έτος με όλους τους δικούς μας», έγραψε.

Λίγο μετά τον γάμο του Σαββάτου, η Σεν Μλε άλλαξε το βιογραφικό της στο Instagram σε: «Αλεξάντρα Λεκλέρ».

Ο Λεκλέρ, που γεννήθηκε στο Μόντε Κάρλο και έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 2018, ανακοίνωσε ότι έκανε πρόταση γάμου στη μακροχρόνια σύντροφό του σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 2 Νοεμβρίου. Στη ρομαντική πρόταση γάμου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ο σκύλος τους, Leo.

Το ζευγάρι, που είναι πλέον παντρεμένο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον Μάρτιο του 2023. Ο αθλητής επιβεβαίωσε τη σχέση τους δύο μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Gala France. Από τότε, η Σεν Μλε είναι μόνιμη παρουσία στις εκδηλώσεις της F1, ενθαρρύνοντάς τον από την κερκίδα.

