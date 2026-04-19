Ο Μπεν Άφλεκ προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονη συζήτηση στο Χόλιγουντ, παραχωρώντας το μερίδιό του από πολυτελή έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς στην Τζένιφερ Λόπεζ, σε μια περίοδο που το πρώην ζευγάρι έχει ήδη ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

Η περιουσία της Λόπεζ εκτιμάται στα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η συγκεκριμένη μεταβίβαση θεωρήθηκε περισσότερο συμβολική παρά οικονομικά κρίσιμη, με πολλούς να τη σχολιάζουν ως ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά του ηθοποιού.

Η έπαυλη, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε αγοραστεί από τους δύο σταρ τον Μάιο του 2023, όταν ακόμη προσπαθούσαν να χτίσουν μια κοινή ζωή μετά τον γάμο τους. Το ακίνητο είχε ανακαινιστεί εκτενώς με στόχο να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικά υψηλά πρότυπα πολυτέλειας και άνεσης, με κάθε λεπτομέρεια να έχει σχεδιαστεί προσεκτικά. Η έκταση περιλαμβάνει γήπεδα μπάσκετ και pickleball, πισίνα υπερχείλισης, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, ρινγκ πυγμαχίας, καθώς και χώρους ψυχαγωγίας όπως lounge και μπαρ.

Η συνολική επιφάνεια της κατοικίας ξεπερνά τα 4.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ διαθέτει και ανεξάρτητους χώρους για φιλοξενούμενους, προσωπικό και ασφάλεια. Υπάρχει ακόμη γκαράζ πολλαπλών θέσεων και δυνατότητα στάθμευσης δεκάδων οχημάτων, κάτι που αντικατοπτρίζει τον υπερπολυτελή χαρακτήρα του ακινήτου.

Μετά τον χωρισμό τους, η διαχείριση της κοινής περιουσίας έγινε πιο περίπλοκη. Η έπαυλη είχε ήδη βγει στην αγορά από το 2024, με την τιμή της να αλλάζει αρκετές φορές, χωρίς όμως να έχει βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής. Παρά τις διαπραγματεύσεις και το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκε κατά διαστήματα, η πώληση δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα το ακίνητο να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα.

Στο μεταξύ, η Τζένιφερ Λόπεζ συνέχισε να χρησιμοποιεί την έπαυλη ως κύρια κατοικία της, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αγορές και ανακαινίσεις άλλων ακινήτων. Ο Μπεν Άφλεκ, από την πλευρά του, επέλεξε να αποκτήσει νέα κατοικία στο Pacific Palisades, επενδύοντας σε έναν πιο ήρεμο και ιδιωτικό τρόπο ζωής μετά το διαζύγιο.

Η ιστορία του ζευγαριού, που είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης από την επανασύνδεσή του και τον γάμο του το 2022, φαίνεται πως ολοκληρώθηκε τυπικά μέσα στο 2025, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται λίγους μήνες μετά την κατάθεσή του. Παρά τον χωρισμό, οι οικονομικές και περιουσιακές ρυθμίσεις δείχνουν ότι οι δύο πλευρές επιδίωξαν να διαχειριστούν την κατάσταση με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο.

Η μεταβίβαση του μεριδίου της έπαυλης δεν αλλάζει μόνο τα δεδομένα της κοινής τους περιουσίας, αλλά και κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της κοινής τους ζωής, το οποίο είχε ξεκινήσει με μεγάλες προσδοκίες και έντονη δημοσιότητα.

huffingtonpost.gr, με πληροφορίες από το TMZ