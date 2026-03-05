Σενάρια για σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζουν οι διοργανωτές των Όσκαρ 2026, στον απόηχο των εξελίξεων στο Ιράν, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης του κόκκινου χαλιού βρίσκεται στο τραπέζι.

Πηγή ανέφερε στο Page Six ότι οι παραγωγοί της 98ης τελετής απονομής των βραβείων «εξετάζουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο να ακυρωθεί το κόκκινο χαλί», ώστε να μη φανεί ότι γιορτάζουν επιδεικτικά εν μέσω της επιχείρησης «Operation Epic Fury» στη Μέση Ανατολή.

Η ίδια πηγή σημείωσε μάλιστα ότι ο διάδρομος είχε αρχικά σχεδιαστεί να διακοσμηθεί με γιαπωνέζικα σφενδάμια, σύμβολα «ειρήνης και μακροζωίας», και αναρωτήθηκε αν μια τέτοια διακόσμηση εξακολουθεί να ταιριάζει στη συγκυρία.

Ωστόσο, αρκετά άτομα από την κινηματογραφική βιομηχανία δήλωσαν στο Page Six Hollywood ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αλλαγές στα σχέδια για το κόκκινο χαλί, αν και η Ακαδημία δεν αγνοεί το κλίμα της εποχής. Όπως ανέφερε άτομο που γνωρίζει τις προετοιμασίες της τελετής: «Εξετάζουν απολύτως κάθε ενδεχόμενο και όλες τις πιθανές εικόνες που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε σενάριο. Είμαι βέβαιος ότι σκέφτονται τι είναι κατάλληλο… είναι πολύ ευαίσθητοι σε όλα αυτά».

Oscars organizers scramble for red carpet backup plan amid Iran war: sources https://t.co/cPBeRdgKCK pic.twitter.com/vQtSfpgXsB March 4, 2026

Η ίδια πηγή επισήμανε ότι φέτος υπάρχουν τρεις Ιρανοί υποψήφιοι για Όσκαρ, ανάμεσά τους ο Τζαφάρ Παναχί για την ταινία «It Was Just an Accident», καθώς και οι Σάρα Χάκι και Μοχαμαντρέζα Εϊνί, δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks».

Αρκετοί άνθρωποι του χώρου σημείωσαν ότι, ανεξάρτητα από τα σχέδια, το κόκκινο χαλί μπορεί να αποδειχθεί «ναρκοπέδιο» φέτος, καθώς οι ηθοποιοί, οι εκπρόσωποί τους αλλά ακόμη και τα στούντιο εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο οι σταρ να δεχθούν ερωτήσεις για τις διεθνείς εξελίξεις, όπως συνέβη τον περασμένο μήνα στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Όπως είχε αναφερθεί, στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG Awards) τηλεοπτικά μέσα όπως το KTLA, το Fox11 και το ABC — μαζί με περίπου δώδεκα ακόμη — τοποθετήθηκαν κοντά στην έξοδο (μάλιστα δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων), με αποτέλεσμα να χάσουν τις περισσότερες συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Η φήμη που κυριαρχεί ανάμεσα στους δημοσιογράφους είναι ότι τα ειδησεογραφικά μέσα μετακινήθηκαν προς τα εκεί λόγω φόβων των διοργανωτών ότι οι διασημότητες θα ερωτηθούν για το Ιράν.

Παράλληλα, μένει να φανεί αν οι παρευρισκόμενοι στα Όσκαρ θα φορέσουν τα ίδια κονκάρδες «ICE OUT» και «BE GOOD», που είχαν προκαλέσει αίσθηση στις Χρυσές Σφαίρες. Πηγές ανέφεραν ότι όλοι οι δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι υποψηφίων δέχθηκαν — «περίπου 55» — email πριν από τα SAG Awards, με προτροπή να φορέσουν τις κονκάρδες «ICE OUT». Τα μηνύματα προέρχονταν από την ισχυρή εταιρεία δημοσίων σχέσεων ID PR, η οποία πλέον εκπροσωπεί την καμπάνια «Be Good-ICE Out».

