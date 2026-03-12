Ο επικεφαλής σεφ του Noma, ενός από τα πιο βραβευμένα και γνωστά εστιατόρια στον κόσμο, ανακοίνωσε την παραίτησή του έπειτα από σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση εργαζομένων.

Ο Ρενέ Ρετζέπι (René Redzepi) ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω social media, γράφοντας: «Έχω εργαστεί για να γίνω καλύτερος ηγέτης και το Noma έχει κάνει μεγάλα βήματα για να μεταμορφώσει την κουλτούρα εδώ και πολλά χρόνια. Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αλλαγές δεν επιδιορθώνουν το παρελθόν. Μια “συγγνώμη” δεν είναι αρκετή. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια, κατά τα οποία δημιούργησα και ηγήθηκα αυτού του εστιατορίου, αποφάσισα να αποχωρήσω και να επιτρέψω στους εξαιρετικούς ηγέτες μας να οδηγήσουν το εστιατόριο στο επόμενο κεφάλαιό του». Παράλληλα, παραιτήθηκε και από το διοικητικό συμβούλιο του MAD, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης την οποία ο ίδιος ίδρυσε το 2011 με στόχο την υποστήριξη νεοεισερχομένων στον χώρο της εστίασης.

View this post on Instagram A post shared by Rene Redzepi (@reneredzepinoma)

Ρεπορτάζ των «New York Times» έφερε στην επιφάνεια τις καταγγελίες για τον σεφ του Noma

Η παραίτηση του Ρετζέπι έρχεται ύστερα από εκτεταμένο ρεπορτάζ των «New York Times» που έκανε λόγο για τοξικό περιβάλλον εργασίας και μετέφερε σοκαριστικές καταγγελίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, με ισχυρισμούς ότι «γρονθοκοπούσε εργαζομένους στο πρόσωπο, τους τραυμάτιζε με εργαλεία κουζίνας και τους έσπρωχνε βίαια πάνω σε τοίχους». Βασίστηκε σε συνεντεύξεις 35 πρώην εργαζομένων και έκανε λόγο για ένα «μοτίβο σωματικής τιμωρίας», καθώς και «διαρκές τραύμα από αλλεπάλληλα επίπεδα ψυχολογικής κακοποίησης, όπως εκφοβισμός, σχόλια για το σώμα και δημόσια γελοιοποίηση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάλιστα, ο διάσημος σεφ, που ίδρυσε το Noma στη Δανία το 2003, απειλούσε ότι θα βάλει τους υπαλλήλους στη «μαύρη λίστα» του κλάδου και ότι θα φροντίσει να απελαθούν οι οικογένειές τους και να απολυθούν συγγενείς τους από τις δουλειές τους.

Πρώην εργαζόμενος στο Noma, ο Jason Ignacio White, δήλωσε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εκτεταμένης κακοποίησης κατά τα χρόνια που εργάστηκε για τον διάσημο σεφ, τονίζοντας ότι από το να σωπαίνει προτιμά να στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων του.

Αντιδράσεις

Ο Ρετζέπι αρχικά αντέδρασε στις καταγγελίες μέσω social media, παραδεχόμενος ότι είχε «φωνάξει και σπρώξει ανθρώπους με τρόπους που δεν είναι αποδεκτοί», ενώ ανέφερε πως ακολούθησε θεραπεία για να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τον θυμό του.

Ωστόσο, οι καταγγελίες είχαν ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις. Διαμαρτυρίες με αίτημα την παραίτησή του πραγματοποιήθηκαν έξω από το pop-up κατάστημα που ετοίμαζε το Noma στο Λος Άντζελες, και εταιρικοί χορηγοί, μεταξύ των οποίων η American Express, αποσύρθηκαν από τη σειρά δείπνων που επρόκειτο να διαρκέσει 16 εβδομάδες. «Ποιος θέλει να φάει φαγητό που προέρχεται από τα δάκρυα και τον ιδρώτα ανθρώπων που υποφέρουν;» δήλωσε στο CBS News μέλος ομάδας υπεράσπισης εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο διάσημος σεφ έγραψε, πάντως, στην ανάρτησή του ότι η ομάδα του Noma θα συνεχίσει τη δουλειά της στο Λος Άντζελες ακόμα και χωρίς τον ίδιο.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Eater, οι κρατήσεις για το νέο pop-up κατάστημα κόστιζαν περίπου 1.300 ευρώ το άτομο και εξαντλήθηκαν σε τρία λεπτά.

iefimerida.gr