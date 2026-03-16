Ο Τζίμι Κίμελ επιστράτευσε για άλλη μια φορά το αιχμηρό του χιούμορ και στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ επιτέθηκε στο CBS επειδή δεν υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου, ενώ αστειεύτηκε ότι ο Τραμπ «θα θυμώσει» που η «Μελάνια» δεν είναι υποψήφια για το ντοκιμαντέρ της.

Μπορεί να μην παρουσίαζε την βραδιά-γιορτή του Χόλιγουντ, αλλά κατά την παρουσίαση των υποψηφίων στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, ο παρουσιαστής του «Jimmy Kimmel Live» είχε μερικά αιχμηρά πράγματα να πει.

Βγαίνοντας στη σκηνή για να παρουσιάσει τα Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι ο παρουσιαστής της βραδιάς Ο’Μπράιεν είχε βγει έξω και κατά λάθος «εξέθεσε το πρόσωπό του στον ήλιο και κάηκε. Οπότε θα ολοκληρώσω εγώ το υπόλοιπο πρόγραμμα».

Αλλά, γυρίζοντας σε σοβαρό τόνο, σημείωσε ότι όσον αφορά τα ντοκιμαντέρ: «Ακούμε πολλά για το θάρρος σε εκδηλώσεις όπως αυτή, αλλά το να αφηγηθείς μια ιστορία για την οποία μπορεί να σε σκοτώσουν είναι πραγματικό θάρρος. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένες χώρες των οποίων οι ηγέτες δεν υποστηρίζουν την ελευθερία του λόγου. Δεν μπορώ να πω ποιες. Ας το αφήσουμε απλώς στη Βόρεια Κορέα και στο CBS».

Jimmy Kimmel takes a dig at CBS at the #Oscars: “As you know, there are some countries whose leaders don’t support free speech. Let’s just leave it at North Korea and CBS.”



Η αναφορά αυτή του Κίμελ προκάλεσε γέλια αλλά και αμηχανία στην αίθουσα, καθώς θεωρήθηκε πως ήταν αιχμή για την πρόσφατη απόφαση του CBS να ακυρώσει το «The Late Show With Stephen Colbert», μια εκπομπή που ασκεί συχνά κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

Αν μη τι άλλο ο Κίμελ είναι σε προσωπικό επίπεδο γνώστης του περιορισμού της ελευθερίας του λόγου. Τον Σεπτέμβριο του 2025, το δίκτυο ABC είχε αναστείλει προσωρινά την εκπομπή του, «Jimmy Kimmel Live!», μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ για σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ συνέχισε σε σαρκαστικό τόνο, με μία σπόντα για την ταινία «Melania» της Amazon MGM: «Ευτυχώς για όλους μας, υπάρχει μια διεθνής κοινότητα κινηματογραφιστών αφιερωμένη στην αλήθεια, που συχνά διακινδυνεύει πολύ για να δημιουργήσει ταινίες που μας διδάσκουν, που καταγγέλλουν την αδικία, που μας εμπνέουν να αναλάβουμε δράση, και υπάρχουν επίσης ντοκιμαντέρ όπου περιφέρεσαι στο Λευκό Οίκο δοκιμάζοντας παπούτσια».

Κάτι που επανέλαβε και αργότερα, κατά την απονομή του βραβείου για το καλύτερο ντοκιμαντέρ. Τότε ο Κίμελ αστειεύτηκε: «Ω, φίλε, θα θυμώσει που η γυναίκα του δεν ήταν υποψήφια για αυτό το βραβείο».

Jimmy Kimmel takes swipe at Donald Trump at the #Oscars: “Oh man, is he going to be mad that his wife wasn’t nominated for this” pic.twitter.com/h3WUfWAFy7 — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

