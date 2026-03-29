Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου του Γιώργου Ζαμπέτα, που έμελλε να φέρει καταξίωση στη Μαρινέλλα και να «σφραγίσει» τη μουσική σκηνή της χώρας, είχε αρνηθεί να τραγουδήσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο λόγος για το «Σταλιά – Σταλιά» στην ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» το οποίο ο Ζαμπέτας είχε γράψει για την Ελληνίδα ηθοποιό.

Την ιστορία του τραγουδιού είχε διηγηθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στη Λιάνα Κανέλλη, αποκαλύπτοντας πώς κατέληξε το συγκεκριμένο τραγούδι να «κάνει» τη Μαρινέλλα «πρώτο όνομα».

«Ανοίγει το στούντιο και μπαίνει μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη με “την αυλή της”. Της λέω: Αλικάκι, σου έχω κάνει ένα τραγούδι, το τραγούδι του αιώνα. Μου λέει: Αυτό να πας να το δώσεις στον Καζαντζίδη να το πει. Κόκκαλο εγώ».

Ολοκληρώνοντας την πρόβα, λέει ο Ζαμπέτας, η Μαρινέλλα ρωτά τον συνθέτη: «Μανίτσα; Να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι; Λέω, ό,τι γουστάρει η Κίτσα» απαντά ο Ζαμπέτας.

«Μπαίνουμε μέσα και το λέει η Κίτσα με τη μία το τραγούδι. Και “έγινε Η Μαρινέλλα” με αυτό τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι αυτό» είχε διηγηθεί ο ίδιος.

