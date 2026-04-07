Σχεδόν 17 χρόνια μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση επανέρχονται στο προσκήνιο, μετά τη δημοσιοποίηση αδημοσίευτων φωτογραφιών και την κατάθεση ομαδικής αγωγής από μέλη της οικογένειας Cascio.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, φωτογραφίες δείχνουν τον «Βασιλιά της Ποπ», που πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, να κάθεται μαζί με τον Dominic Cascio, ο οποίος σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται σε ηλικία 9 ετών. Ο ίδιος, σήμερα ενήλικος, δήλωσε ότι οι φωτογραφίες του προκαλούν έντονα συναισθήματα, σημειώνοντας πως βλέπει «φόβο και σύγχυση» στο πρόσωπό του και συνδέει την έκφρασή του με το τραύμα που, όπως υποστηρίζει, βίωνε εκείνη την περίοδο.

Ο Dominic Cascio, μαζί με τα αδέλφια του Edward, Aldo και Marie-Nicole Porte, έχουν καταθέσει αγωγή κατά των εταιρειών και της περιουσίας του Τζάκσον σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Στα δικαστικά έγγραφα ισχυρίζονται ότι ο τραγουδιστής νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά τους ενάγοντες όταν ήταν παιδιά, αναφέροντας ότι ορισμένοι ήταν μόλις 7 ή 8 ετών.

Η οικογένεια είχε στο παρελθόν δημόσια στηρίξει τον Τζάκσον, ακόμη και μετά τον θάνατό του, δηλώνοντας ότι δεν είχε συμβεί τίποτα ανάρμοστο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υποστηρίζουν πλέον ότι είχαν παραπλανηθεί και χειραγωγηθεί, ενώ η στάση τους άλλαξε μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019. Αναφέρεται επίσης ότι το 2020 υπήρξε συμβιβασμός για εκατομμύρια δολάρια.

Στη νέα καταγγελία, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής τους έκανε «πλύση εγκεφάλου» και τους ανάγκασε να υπογράψουν παραπλανητικά συμβόλαια για να τους σιωπήσει. Ο Dominic Cascio δήλωσε ότι αισθάνεται θλίψη και οργή βλέποντας τις φωτογραφίες, τονίζοντάς ότι ως πατέρας πλέον δεν αντέχει να σκέφτεται ότι κάποιο παιδί θα μπορούσε να περάσει αντίστοιχες εμπειρίες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα αδέλφια, μαζί με τον Frank Cascio, είχαν καταθέσει παρόμοια αγωγή, με δικαστή να αποφασίζει τον περασμένο μήνα ότι η υπόθεση πρέπει να επιλυθεί μέσω διαιτησίας.

Ο δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, Μάρτι Σίνγκερ, δήλωσε ότι για δεκαετίες τα αδέλφια Κάσσιο επέμεναν πως ο τραγουδιστής δεν έβλαψε ποτέ ούτε αυτούς ούτε κανέναν άλλο, τονίζοντας ότι οι σημερινοί ισχυρισμοί τους αντιφάσκουν με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις τους.

Από την πλευρά των διαχειριστριών της περιουσίας του τραγουδιστή, οι κατηγορίες απορρίπτονται. Η Daily Mail αναφέρει ότι οι δικηγόροι έχουν χαρακτηρίσει τις αξιώσεις «απελπισμένη προσπάθεια οικονομικού οφέλους», επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι ενάγοντες για χρόνια υποστήριζαν δημόσια πως ο Τζάκσον δεν τους είχε βλάψει.

