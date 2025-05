Ένας άνδρας στη Νορβηγία βγήκε το πρωί στην αυλή του και είδε ότι ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είχε προσαράξει και είχε πέσει δίπλα από το σπίτι του.

Το φορτηγό πλοίο με κυπριακή σημαία, το NCL Salten, είχε 16 επιβαίνοντες και ταξίδευε νοτιοδυτικά μέσω του φιορδ του Τρόντχαϊμ προς το Ορκάνγκερ, όταν ξέφυγε από την πορεία του. Το πλοίο μήκους 135 μέτρων δεν έπεσε το σπίτι του Johan Helberg για μερικά μόνο μέτρα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τοπική ώρα την Πέμπτη.

Το εξωπραγματικό πλοίο

Ο κ. Helberg κατάλαβε τι είχε συμβεί μόνο από τον πανικόβλητο γείτονά του, ο οποίος είχε δει το πλοίο να κατευθύνεται κατευθείαν προς την ακτή, στο Byneset, κοντά στο Trondheim.

«Το κουδούνι χτύπησε σε μια ώρα της ημέρας που δεν συνηθίζω να ανοίγω», δήλωσε ο κ. Helberg στο τηλεοπτικό κανάλι TV2.

