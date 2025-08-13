Η πόλη Ματάρο στην Καταλονία της Ισπανίας εφαρμόζει ένα πρωτότυπο αλλά και αρχαίο στην ουσία του πρόγραμμα πυροπροστασίας, αφήνοντας κοπάδια κατσικιών να βόσκουν ελεύθερα στους δρόμους και στα χωράφια, καταναλώνοντας ξερά χόρτα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καύσιμη ύλη σε πυρκαγιές.

Το σχέδιο, που υλοποιείται σε μια περίοδο έντονης ξηρασίας, έχει ήδη αποφέρει θετικά αποτελέσματα, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν μείωση περιστατικών φωτιάς στην περιοχή. «Το πρόγραμμα ήρθε για να μείνει», δηλώνουν, σημειώνοντας ότι οι κατσίκες τρώνε ακόμη και αγκάθια, απομακρύνοντας την επικίνδυνη βλάστηση.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι βοσκοί Francesc Teixido και Pedro Alba, που άφησαν τα προηγούμενα επαγγέλματά τους για να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ο Teixido, πρώην εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ, ξεκίνησε με επτά κατσίκες «για χόμπι» και σήμερα συμβάλλει στην πυρασφάλεια της περιοχής. Ο Alba, πρώην μουσικός, στράφηκε στην κτηνοτροφία κατά την πανδημία, αναζητώντας μια δουλειά που θα του επέτρεπε να περνά χρόνο με τον γιο του.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τη βαριά φορολογία και τους αυστηρούς υγειονομικούς κανονισμούς, οι δύο άνδρες εκτιμούν τα οφέλη του τρόπου ζωής τους: φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, ζώα ελευθέρας βοσκής και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. «Αυτό που έμοιαζε στην αρχή με αδυναμία, έγινε η μεγαλύτερη δύναμή μας», λέει ο Teixido, ενώ ο Alba συμπληρώνει: «Δεν το κάνουμε για τα χρήματα αλλά επειδή πιστεύουμε σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής».

marieclaire.gr