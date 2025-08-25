Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα, όταν ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ, εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες φορώντας την χρυσή αλυσίδα και το βραχιόλι ενός βαρόνου των ναρκωτικών που είχε πρόσφατα συλληφθεί.

Ο Τζαντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, καταδίκασε το θανατηφόρο εμπόριο ναρκωτικών που –όπως είπε– χρηματοδότησε τα πανάκριβα κοσμήματα αξίας 50.000 δολαρίων. Ο σερίφης ανέφερε ότι ο Νέιτ Ντόναλντ και μέλη της συμμορίας του διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή, τονίζοντας πως από τη δράση τους προήλθε ο θάνατος μιας ηλικιωμένης γυναίκας από υπερβολική δόση.

Florida Sheriff Wears Drug Kingpin’s $50K “Drip” After Bust



🔹 Grady Judd reveals $50K drug bust in Bartow, FL

🔹 Guns, fentanyl, and overdose deaths—this is war

🔹 “Non-violent drugs” myth crushed by cold facts pic.twitter.com/D6Xn9M2i7H August 23, 2025

«Έβγαινε από το σπίτι της για να πάει στην εκκλησία όταν κατέρρευσε και πέθανε, για να μπορεί ο Νέιτ να έχει αυτό το κόσμημα», είπε ο Τζαντ. «Ακούσατε τι είπα; Αγοράζει αυτό το κόσμημα από την πώληση ναρκωτικών σε ανθρώπους στο δρόμο, ένας από τους οποίους πέθανε». Και ένας από τους εμπόρους της οργάνωσης, ο Τρόι Κορτέζ Γουόκερ, έχει ακόμη κατηγορηθεί για φόνο για τον θάνατο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Τζαντ είπε ότι μια μεγάλη έρευνα οδήγησε 32 εγκληματίες πίσω από τα σίδερα, ενώ έδειξε τα κατασχεμένα πιστόλια και κοσμήματα τους. «Πήρα το κολιέ τους. Πήρα τα χρήματά τους. Πήρα τα όπλα τους. Πήρα τα ναρκωτικά τους», καυχήθηκε. Είπε επίσης ότι η αλυσίδα αξίας 50.000 δολαρίων — την οποία επανειλημμένα αποκάλεσε «drip» — αντιπροσώπευε πολύ περισσότερα από ένα απλό αξεσουάρ.

«Όπου βλέπεις 50.000 δολάρια σε drip, όπου βλέπεις αυτό το ”όχι και τόσο επικίνδυνο” ναρκωτικό που είναι η κάνναβη, βλέπεις όπλα και βλέπεις φόνο πρώτου βαθμού από υπερβολική δόση», είπε.

«Έχω βαρεθεί να ακούω τους ανθρώπους να λένε ότι τα ναρκωτικά είναι χαμηλού επιπέδου και μη βίαια», πρόσθεσε ο Τζαντ, επιδεικνύοντας ένα ζευγάρι κατασχεθέντα πιστόλια για να αποδείξει το επιχείρημά του.

Ο Ντόναλντ συνελήφθη μαζί με 31 από τους… μπράβους του μετά από μια έρευνα ενός έτους για τοπικό εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο, σύμφωνα με τον Σερίφη, ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση «εκατομμυρίων δολαρίων» σε ναρκωτικά στην κεντρική Φλόριντα.

Η έρευνα απέφερε επίσης περίπου 150.000 δολάρια σε σκληρά ναρκωτικά και πολλά όπλα που ήταν στα χέρια καταδικασμένων εγκληματιών, ενώ οι προηγούμενες καταδίκες των συλληφθέντων ανέρχονταν σε 554 κακουργήματα και 394 πλημμελήματα, σύμφωνα με το Fox 13.

Οι ερευνητές λένε ότι εντόπισαν την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης μέσω μιας σειράς ύποπτων τραπεζικών εμβασμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός που φέρεται να έκανε ο Ντόναλντ για την αλυσίδα του. «Μαντέψτε — 50.000 δολάρια σε εμβάσματα», είπε ο Τζαντ, προσθέτοντας ότι η ομάδα διακινούσε «μαριχουάνα, φεντανύλη, κρακ, MDMA, όλα τα είδη χαπιών, συμπεριλαμβανομένης της οξυκωδόνης, της υδροκωδόνης και της κεταμίνης».

