Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τη Δευτέρα (25/8) χωρίς μακιγιάζ στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να φανεί μια εμφανής μελανιά στο πίσω μέρος του δεξιού του χεριού, την ώρα που υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα και μιλούσε με δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με την Independent, ο Τραμπ προσπάθησε επανειλημμένα να καλύψει το χέρι του τοποθετώντας το αριστερό του από πάνω, ενώ το Σαββατοκύριακο είχε εντοπιστεί με μακιγιάζ που φαινόταν να καλύπτει το ίδιο σημείο. Η μελανιά ήταν ξανά ορατή και κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ Μιουνγκ.

Η συγκεκριμένη κηλίδα είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά μελανιών που εμφανίζει τους τελευταίους μήνες ο 79χρονος πρόεδρος στο ίδιο σημείο. Ο Λευκός Οίκος και ο προσωπικός του γιατρός επιμένουν ότι πρόκειται για αβλαβές σύμπτωμα, αποδίδοντάς το στις συχνές χειραψίες και στη λήψη ασπιρίνης, η οποία μπορεί να προκαλέσει μώλωπες ως παρενέργεια.

«Αυτό συνάδει με ερεθισμό μαλακών ιστών λόγω χειραψιών και χρήσης ασπιρίνης για πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για καλοήθη παρενέργεια», δήλωσε ο γιατρός του προέδρου, Σον Μπαρμπαμπέλα.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εθεάθη με ένα κομμάτι μακιγιάζ στο χέρι του, που φαινόταν να καλύπτει μία μελανιά

Ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει πρόσφατα ότι πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, που προκαλεί οίδημα στα κάτω άκρα, αν και η πάθηση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις μελανιές στα χέρια.

Ερωτηθείσα για το μακιγιάζ που χρησιμοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «συναντά και σφίγγει τα χέρια περισσότερων Αμερικανών από οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο στην ιστορία», παρουσιάζοντας το περιστατικό ως απόδειξη της αφοσίωσής του.

Η υγεία του Τραμπ παραμένει μόνιμο θέμα δημόσιας συζήτησης και εικασιών, με το ιστορικό αδιαφάνειας να ενισχύει τη δυσπιστία. Το 2015, ο τότε γιατρός του είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «τον πιο υγιή άνθρωπο που εξελέγη ποτέ πρόεδρος», για να παραδεχθεί αργότερα ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε υπαγορεύσει το περιεχόμενο της δήλωσης.

