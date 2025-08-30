Την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες αποφάσισε η διοργανώτρια εταιρεία, καθώς λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της σκηνής που έχει στηθεί στην πλατεία Μαβίλη.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για αλλαγή του καιρού, η σκηνή για τη συναυλία είχε στηθεί από χθες και σήμερα κατέρρευσε με αποτέλεσμα τις σοβαρές υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας

Σήμερα το απόγευμα, περίπου τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία του «2nd P&I Open Air Festival», η σκηνή κατέρρευσε λόγω πολύ έντονων ανέμων. Ισχυρή ριπή ανέμου με μορφή ανεμοστρόβιλου, μετέτρεψε την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο καταστρέφοντας το πάνω μέρος της σκηνής όπου θα γινόταν η συναυλία.

Ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς στο stage αλλά ούτε στον περιβάλλοντα χώρο και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η P&I και η διοργανώτρια εταιρεία Galaxias Live Productions αποφάσισαν από κοινού, για την προστασία του κοσμου , των καλλιτεχνών: Αννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Melisses κ ολων των συντελεστων προς μεγάλη τους λύπη, την ακύρωση της συναυλίας.

protothema.gr