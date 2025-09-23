Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε τη διάσωση ενός σκύλου από σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ορόρα του Ιλινόι.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μπήκαν στο φλεγόμενο κτίριο για να ελέγξουν αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός Michael Ely να σπάει την μπροστινή πόρτα και να ερευνά δωμάτιο προς δωμάτιο, την ώρα που οι καπνοί πυκνώνουν.

Τελικά εντόπισε ένα 4χρονο American Staffordshire Terrier πίσω από πύλη ασφαλείας για κατοικίδια. Μόλις την άνοιξε, ο σκύλος τον οδήγησε κατευθείαν στην κουζίνα, όπου κρεμόταν το λουρί του, περιμένοντας υπομονετικά να τον δέσει ώστε να βγουν έξω.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρχαν άλλα άτομα μέσα και κανείς δεν τραυματίστηκε. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη σοφίτα και δεν βρέθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

«Είμαι περήφανος για τον τρόπο που οι αστυνομικοί μας χειρίστηκαν την κατάσταση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ορόρα, Matt Thomas, σύμφωνα με το WGN. «Η γρήγορη αντίδρασή τους έκανε πραγματική διαφορά και είναι πάντα ικανοποιητικό όταν μπορούμε να επιστρέψουμε ένα μέλος της οικογένειας, ακόμη και ένα τετράποδο, με ασφάλεια στους αγαπημένους του».

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού ευχαρίστησαν από καρδιάς τον αστυνομικό για τη σωτηρία του σκύλου τους Oakley: «Του αρέσει να μας αγκαλιάζει, να ροχαλίζει δυνατά ενώ κοιμάται, να κάνει ηλιοθεραπεία και να τρώει φυστικοβούτυρο. Είμαστε για πάντα ευγνώμονες στον Μάικ στο Αστυνομικό Τμήμα της Ορόρα που έσωσε το γλυκό μας σκυλί», είπαν συγκινημένοι.

iefimerida.gr