Σάλο προκαλεί στην Τουρκία η «Εϊσάν Ακσόι», η οποία έχει κερδίσει χιλιάδες θαυμαστές στον χώρο του ποδοσφαίρου, παρότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η «σταρ» που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που πολλοί φαίνεται να αγνοούν.

Αιτία η στροφή της Ακσόι, που μετράει επτά μήνες «ζωής» προς το Champions League με συνεχείς αναρτήσεις στο Instagram.

Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, η Ακσόι, η οποία ισχυρίζεται ότι ζει στην Κωνσταντινούπολη, ήταν επικεντρωμένη στα ταξίδια, τις παραλίες, τις γαστρονομικές εμπειρίες σε ουρανοξύστες και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η δημιουργός του λογαριασμού φαίνεται να συνειδητοποίησε τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου και σκέφτηκε: «Γιατί να μην γίνει η Ακσόι παρουσιάστρια;»

Σε μια ανάρτηση, μάλιστα, , η Ακσόι εμφανίστηκε με τις φανέλες των Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ κάτι που ιεροσυλία αν είσαι Τούρκος φίλος του ποδοσφαίρου, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Αυτό πάντως δεν φαίνεται να περιόρισε τα μηνύματα θαυμασμού καθώς συνεχίζουν να της στέλνουν μηνύματα όπως «είσαι όμορφη σαν άγγελος», «είσαι υπέροχα όμορφη», «πώς είσαι, ομορφιά της καρδιάς μου, πριγκίπισσα, σουλτάνα, ομορφιά», «τι όμορφο χαμόγελο! Είσαι απολύτως εκπληκτική», «πόσο υπέροχη, είναι τόσο όμορφη, σέξι, κομψή, η καλύτερη στην τηλεόραση».

Δείτε φωτογραφίες της Τουρκάλας ψηφιακής καλλονής

protothema.gr