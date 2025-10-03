Πέραν της Γκρέτα Τούνμπεργκ, στο επίκεντρο των social media, αναφορικά με τον στολίσκο της Γάζας, βρέθηκε μία άλλη ακτιβίστρια, η Άνα Αλκάλντε. Μάλιστα, αρκετοί την αποκαλούν «Barbie της Γάζας».

Η Άνα Αλκάλντε είναι μέλος του στολίσκου της Γάζας και όπως έχει δηλώσει στην εφημερίδα 20minutos, ο ρόλος της στην αποστολή είναι η ενημέρωση. «Μου έχει ανατεθεί η δημιουργία περιεχομένου και η πληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή υπάρχει τόση παραπληροφόρηση και επειδή ορισμένα μέσα μας φιμώνουν, πιστεύουμε ότι είναι μια θεμελιώδης αποστολή».

Ποια είναι όμως η Άνα Αλκάλντε ή Χάνα Αλκάλντε – όνομα που χρησιμοποιεί αφότου ασπάστηκε το Ισλάμ το 2002- και την οποία οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλούν «Barbie της Γάζας»;

Ο σύντροφος και τα έξι παιδιά τους

Η Άνα Αλκάντε κατάγεται από τη Γρανάδα, είναι 46 ετών και ζει στη Θέουτα τα τελευταία 25 χρόνια. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, πόλη στην οποία μετακόμισε «επειδή η ατμόσφαιρα στους δρόμους ήταν περισσότερο κοινωνική, όπως συνέβαινε και στη Βαρκελώνη με το αναρχικό κίνημα» όπως είχε δηλώσει το 2022 σε συνέντευξή της στην εφημερίδα El Pueblo de Ceuta.

Σήμερα εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός και διαθέτει Μεταπτυχιακό στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, την Ένταξη και την Ιθαγένεια, καθώς και άλλα μεταπτυχιακά στην μετανάστευση, την πολιτική ισότητας και τον κοινωνικοπολιτισμικό τομέα.

Είναι μαζί με τον σύντροφό της, Αμίν Αμντελκαντέν, για περισσότερα από 25 χρόνια. Ο ίδιος εργάζεται ως αστυνομικός και έχουν αποκτήσει 6 παιδιά (Ινσάφ, Ίμπρα, Γουιάμ, Γιασμίν, Μοράντ και Γιαμίλα), τα οποία πρωταγωνιστούν στα περισσότερα από τα βίντεο που δημοσιεύουν στο λογαριασμό τους στο TikTok που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ο οποίος μετρά πάνω από 750.000 ακολούθους. Επιπλέον, μέσα από τον λογαριασμό αυτό προωθούν τα ρούχα του δικού τους brand, Kader.

Από τον ακτιβισμό στη μεταστροφή στο Ισλάμ

Πριν ενταχθεί στο στολίσκο της Γάζας, η Άνα Αλκάλντε ήταν ήδη γνωστή σε κοινωνικούς κύκλους. Στο παρελθόν συμμετείχε σε διάφορα κινήματα, όπως έχει πει η ίδια σε συνέντευξή της στην 20minutos.

«Ήταν στη Μαδρίτη, σε αυτή την αναζήτηση να βελτιώσω τον κόσμο και να συμμετέχω στις πολιτικές που τον βελτιώνουν, που πήρα μέρος σε αγώνες και συνέδρια και πάντα γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρώτη διαδήλωση στην οποία πήγα, ήταν υπέρ της Παλαιστίνης».

Το 2023, η Ana Alcalde έλαβε το Βραβείο Lince “Antirracista sin Peros” που απονέμεται από το Instituto República y Democracia, το οποίο αναγνώρισε τη συμβολή της στον αγώνα κατά του ρατσισμού. Σε αυτήν την περίσταση μίλησε για την προσωπική της σχέση με τη θρησκεία:

«Αναρωτιέστε γιατί μια ξανθιά, λευκή γυναίκα με γαλανά μάτια βρίσκεται εδώ να εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα. Κι εγώ νιώθω περίεργα. Το 2000 ασπάστηκα το Ισλάμ και αποφάσισα να φορέσω μαντίλα. Τότε ήταν που η ζωή μου ως λευκής προνομιούχος άλλαξε κατά 180 μοίρες. Από το να έχω πολλές προτάσεις εργασίας, με απέβαλαν από τον Ερυθρό Σταυρό για ιδεολογικούς λόγους· από το να μου προσφέρουν να πηγαίνω δωρεάν στο γυμναστήριο ή να δουλεύω ως γυμνάστρια, βρέθηκα να μου αφαιρούν το δικαίωμα εισόδου. Άρχισαν να με αμφισβητούν, να με γελοιοποιούν στις διάφορες δουλειές».

Όπως σημείωσε, τελικά αποφάσισε να αφαιρέσει τη μαντίλα:

«Πήγα σε διάφορες συνεντεύξεις εργασίας όπου ήμουν πρώτη σε όλες και τότε προέκυψε να μπορώ να επιλέξω. (…) Βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση της μουσουλμάνας γυναίκας με μαντίλα, συνειδητοποίησα πόσο πιο αναγκαίος είναι ένας διαθεματικός φεμινισμός».

Οι πολεμικές γύρω από την Άνα Αλκάλντε ως μέλος του στολίσκου και το «πάρτι»

Κατά τη διάρκεια της αποστολής προς τη Γάζα, ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει μαζί με μια άλλη γυναίκα μπροστά σε μια σκηνή, έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί ήταν τότε που υποστήριξαν ότι επρόκειτο για γλέντι στην Ίμπιζα, με πολλούς να την κατηγορούν ότι ήταν «σε πάρτι» ή ότι «έκαναν τουρισμό» στις στάσεις του ταξιδιού.

Λίγο αργότερα, αρκετά μέσα ενημέρωσης – μαζί και η ίδια η Άνα Αλκάλντε – διέψευσαν τις κατηγορίες, αποκαλύπτοντας ότι οι εικόνες ανήκαν στην τελετή αποχαιρετισμού πριν τον απόπλου των σκαφών από τη Βαρκελώνη.

Η 46χρονη ακτιβίστρια έχει δεχτεί επίσης κριτική και για την εμφάνισή της σε βίντεο που χορεύει χαμογελαστή πάνω στο σκάφος. Όπως είπε η ίδια, το βίντεο το τράβηξε για να αποχαιρετήσει τα παιδιά της. «Είναι η ημέρα του αποχαιρετισμού και θέλω να με δουν χαμογελαστή. Πρέπει να κλαίω για να πάω να υπηρετήσω μια αποστολή; Φεύγω γεμάτη ελπίδα».

“My name is Ana Alcalde, and I'm from Spain. If you're watching this video, it's because I was kidnapped by the Israeli occupation forces and taken to Israel against my will. I ask my country's government to end its complicity with Israel and facilitate my return home…” pic.twitter.com/NWfY1nwUXV — The Resonance (@Partisan_12) October 2, 2025

