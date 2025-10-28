Ένα ρομπότ-αράχνη που μπορεί να χτίσει σπίτι 200 τ.μ. σε 24 ώρες, με την αποδοτικότητα 100 εργατών, ανέπτυξαν δύο αυστραλιανές εταιρείες. Το «Charlotte», όπως ονομάζεται, στοχεύει να φέρει επανάσταση στις κατασκευές, τόσο στη Γη όσο και στη Σελήνη.

Πρόκειται για μια νέα εφεύρεση που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον κλάδο των ακινήτων στο μέλλον.

Οι δύο αυστραλιανές νεοσύστατες επιχειρήσεις, η Crest Robotics και η Earthbuilt Technology, ανέπτυξαν ένα ρομπότ που μοιάζει με αράχνη, ικανό να κατασκευάζει τρισδιάστατες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών.

Αυτή η τεχνολογία διαφημίζεται ως ένα σημαντικό εργαλείο για το μέλλον των κατασκευών, αλλά δεν θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε επίγειες κατοικίες. Το ρομπότ σχεδιάστηκε αρχικά για την κατασκευή μελλοντικών σεληνιακών κατοικιών. Το πρωτότυπο είναι επαναστατικό. Χάρη στην κατασκευαστική του ικανότητα, θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα σπίτι 200 τ.μ. σε μόλις 24 ώρες. Όλα αυτά με την ταχύτητα που ισοδυναμεί αν δούλευαν ταυτόχρονα 100 χτίστες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Crest Robotics.

Αυτό το ελαφρύ ρομπότ είναι το αποτέλεσμα της σύντηξης των προηγμένων δυνατοτήτων της Crest Robotics και των συστημάτων εξώθησης και συμπύκνωσης της Earthbuilt Technology. Ρεπορτάζ του ABC News Australia καταδεικνύει την πλήρη έκταση των δυνατοτήτων του.

Το ρομπότ, ονόματι «Charlotte», παίρνει το όνομα και το σχέδιό του από τον κόσμο των ζώων. Οι σχεδιαστές του εμπνεύστηκαν από την κίνηση της αράχνης. Το ρομπότ στηρίζεται σε οκτώ αρθρωτούς βραχίονες, ο καθένας εξοπλισμένος με έναν δευτερεύοντα μίνι βραχίονα και μια μονάδα εκτύπωσης. Αυτή η διαμόρφωση του επιτρέπει να κινείται σε ανώμαλο έδαφος, να σκαρφαλώνει σε κατασκευές και να συναρμολογεί στοιχεία αυτόνομα.

Η Earthbuilt Technology έχει αναπτύξει «ένα σύστημα ικανό να συλλέγει άμεσα διαθέσιμα υλικά, όπως άμμο, χώμα και απόβλητα, όπως θρυμματισμένα τούβλα, τα οποία στη συνέχεια θα συνδέονται με ύφασμα και θα συμπιέζονται για να σχηματίσουν τα στρώματα ενός κτιρίου», όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα της Crest Robotics.

Συνδεδεμένο στο σύστημα προσγείωσης του ρομπότ, αυτό το σύστημα θα επιτρέπει στο ρομπότ να τοποθετεί σε στρώσεις αυτό το συμπιεσμένο δομικό υλικό.

Σε αντίθεση με τα στατικά βιομηχανικά ρομπότ, το Charlotte είναι αυτόνομο, κινητό και προσαρμόσιμο. Διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη ικανή να αναλύει το περιβάλλον του σε πραγματικό χρόνο και να προσαρμόζει τη μέθοδο κατασκευής του: τη δοσολογία σκυροδέματος, τον προσανατολισμό του τοίχου ή την ταχύτητα εκτύπωσης.

Τέλος, το ρομπότ έχει δύο πλεονεκτήματα. Το χαμηλό κόστος και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η δημιουργία του θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση της εξερεύνησης της Σελήνης, καθώς εκεί θα κατασκευάζονται κατοικίες, αλλά και να βοηθήσει στη δημιουργία οικονομικά προσιτών και βιώσιμων κατοικιών σε μεγάλη κλίμακα στη Γη, για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγασης που προκαλείται από την επιβράδυνση των κατασκευών.

Το ρομπότ Charlotte βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης κι αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέσα σε λίγα χρόνια.

iefimerida.gr