Αντιδράσεις ξεσήκωσε ένας 28χρονος ταχυδρόμος από το Μισισίπι των ΗΠΑ και πατέρας ενός 4χρονου παιδιού, όταν ομολόγησε σε εκπομπή στο YouTube, ότι έκλεψε $10.000 δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό γιου του για να χρηματοδοτήσει τις διακοπές του. Μάλιστα, είπε, δεν αισθάνεται τύψεις για την πράξη του.

Σύμφωνα με τη NewYorkPost, ο άνδρας ομολόγησε σε επεισόδιο οικονομικής εκπομπής ότι άδειασε τον λογαριασμό του παιδιού του, ο οποίος χρηματοδοτούνταν κυρίως από συγγενείς του, προκειμένου να καλύψει το κόστος πέντε πολυτελών ταξιδιών. Αυτά περιλάμβαναν επισκέψεις στη Νέα Υόρκη, στην Disney World, στις Μπαχάμες, στο Χιούστον και στην Ατλάντα.

«Το είδα σαν δάνειο με 0% επιτόκιο. Σκέφτηκα ότι ήταν σημαντικό να δημιουργήσω αναμνήσεις μαζί του και να του προσφέρω εμπειρίες. Άξιζε τον κόπο», είπε στην εκπομπή.

Όταν ρωτήθηκε αν συνειδητοποιούσε ότι είχε κλέψει από το παιδί του, ο 28χρονος απέρριψε την κριτική. «Σκέφτηκα ότι είναι 3-4 χρονών τώρα — δε θα το καταλάβει», απάντησε.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, εμφανώς σοκαρισμένος, χαρακτήρισε την πράξη «αηδιαστική» και «εγωιστική», τονίζοντας ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί και να είχαν αυξηθεί σε πάνω από 40.000 δολάρια μέχρι να φτάσει ο γιος του στην ηλικία των 18.

Ο πατέρας του παιδιού παραδέχθηκε επίσης ότι έκανε τις αναλήψεις χωρίς να το πει στη σύζυγό του, η οποία πρόσφατα επέστρεψε στον αμερικανικό στρατό για να βοηθήσει την οικογένεια να καλύψει χρέη ύψους 90.000 δολαρίων.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι πρόσφατα πήρε δάνειο από τα συνταξιοδοτικά του αποταμιεύματα για να καλύψει άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, έχει λάβει πολλά προσωπικά δάνεια και διατηρεί υπόλοιπα σε αρκετές πιστωτικές κάρτες — μία εκ των οποίων έχει επιτόκιο 25%. Αντίθετα, η σύζυγός του δεν έχει προσωπικά χρέη.