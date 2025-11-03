Η Xamoa Monet έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα τεχνητής νοημοσύνης που κατέκτησε θέση στα αμερικανικά Billboard charts, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση ανάμεσα στην AI και τη μουσική βιομηχανία.

Η εικονική μουσική προσωπικότητα κατέλαβε την 30ή θέση στο Billboard Adult R&B Airplay chart με το τραγούδι «How Was I Supposed to Know?», επίτευγμα που θεωρείται ιστορικό, καθώς για πρώτη φορά ένας «μη ανθρώπινος» δημιουργός καταφέρνει να εισέλθει σε μία από τις πλέον εμβληματικές λίστες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το τραγούδι, που καταπιάνεται με προσωπικά και συναισθηματικά θέματα, έχει ήδη κάνει έντονη εντύπωση, ενώ οι στίχοι γράφονται από ανθρώπινη δημιουργό, την ποιήτρια Telisha Jones. Παράλληλα, η Monet έχει ήδη εξασφαλίσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Hallwood Media, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δισκογραφικές δεν βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη σαν πείραμα, αλλά σαν επένδυση του μέλλοντος.

Ο μάνατζερ της καλλιτέχνιδας, Romel Murphy, επιμένει πως ο κόσμος «αντιδρά στη μουσική, όχι στο ποιος ή τι την παράγει». Στόχος, λέει, είναι να συνεχίσει η Monet να χτίζει ακροατήριο και –γιατί όχι– να φτάσει και στο Νο1.

Την ίδια ώρα, η επιτυχία AI «καλλιτεχνών» όπως οι The Velvet Sundown και η στρατηγική συνεργασία της Spotify με μεγάλες δισκογραφικές για την ανάπτυξη «υπεύθυνων AI εργαλείων», δείχνουν πως η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής μουσικής έχει ήδη ξεκινήσει.

Ωστόσο, το φαινόμενο προκαλεί έντονες συζητήσεις. Καλλιτέχνες, συνθέτες και παραγωγοί διερωτώνται: Τι σημαίνει για το μέλλον της ανθρώπινης δημιουργικότητας όταν μια μηχανή κατακτά τις λίστες; Ποιος κατέχει τελικά την «ψυχή» ενός τραγουδιού; Και μπορεί μια τεχνητή φωνή να αγγίξει πραγματικά ανθρώπινα συναισθήματα;

Η Xamoa Monet ίσως να είναι μόλις η αρχή. Το μόνο βέβαιο είναι πως η μουσική βιομηχανία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.

cnn.gr