Ομάδα επιστημόνων αποφάσισε να περπατήσει στα δάση της Σουμάτρας στην Ινδονησία για να βρει το φυτό rafflesia hasseltii και όταν τα κατάφερε, η συγκίνηση ήταν εμφανής. Πρόκειται για ένα είδος που το βλέπουν περισσότερο οι τίγρεις παρά οι άνθρωποι, αναφέρει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το rafflesia hasseltii είναι ένα από τα σπανιότερα φυτά στον κόσμο. Σύμφωνα με τον λογαριασμό TikTok του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο Δρ Κρίς Θόρογκουντ από τον Βοτανικό Κήπο της Οξφόρδης εξερεύνησε το τροπικό δάσος που φιλοξενεί πολλές τίγρεις της Σουμάτρας, οι οποίες είναι επίσης σπάνιες. Η ομάδα πέρασε μέρες και νύχτες στο πυκνό τροπικό δάσος αναζητώντας το rafflesia hasseltii.

Λίγοι άνθρωποι έχουν δει ποτέ αυτό το λουλούδι και η ομάδα το εντόπισε να ανοίγει τη νύχτα, σύμφωνα με το CNBC. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok δείχνει το λουλούδι όταν εντοπίστηκε από την ομάδα ενώ ο Septian Andrikithat από την Ινδονησία κλαίει γοερά. Ο ειδικός που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του παραδέχτηκε ότι είχε περάσει 13 χρόνια αναζητώντας αυτό το εξαιρετικά σπάνιο λουλούδι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

«Λίγοι άνθρωποι έχουν δει ποτέ αυτό το λουλούδι και η ομάδα, απίστευτα, το είδε να ανοίγει τη νύχτα», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Δρ Κρίς Θόρογκουντ περιέγραψε την εμπειρία του με το rafflesia hasseltii ως μια συνάντηση που του άλλαξε τη ζωή: «Μια συνάντηση που μου άλλαξε τη ζωή στη Σουμάτρα: το rafflesia hasseltii φυτρώνει σε μερικά απομακρυσμένα τροπικά δάση που φυλάσσονται αυστηρά από τίγρεις, είναι προσβάσιμα μόνο με άδεια και τα έχουν δει πολύ λίγοι άνθρωποι. Περπατήσαμε μέρα και νύχτα για να τη βρούμε και δείτε τι συνέβη όταν το βρήκαμε».

Το rafflesia hasseltii αποτελεί είδος παρασιτικού φυτού του γένους Rafflesia και της οικογένειας Rafflesiaceae. Το όνομά του είναι και cendawan muca rimau που σημαίνει μανιτάρι με πρόσωπο τίγρης.

protothema.gr