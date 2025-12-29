Στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε όλον τον πλανήτη, όλοι πλέον ξέρουν την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Του πιτσιρικά από τα Σεπόλια που βοηθούσε την οικογένεια του πουλώντας cd και έφτασε να γίνει MVP και πρωταθλητής του NBA.

Μια ιστορία σαν παραμύθι που συγκινεί και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι και στις μέρες μας γίνονται θαύματα. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Τζο Γκραχόβακ, ο οποίος στα 22 του βρέθηκε να παίζει για πρώτη φορά οργανωμένο μπάσκετ σε κολέγιο και πλέον το όνομα του υπάρχει στην ατζέντα όλων των σκάουτερ του NBA.

Η δική του ιστορία δεν έχει πολλά κοινά σημεία με αυτήν του Greek Freak, αλλά κόντρα στα προγνωστικά και τη λογική, ο 23χρονος από τη Καλιφόρνια ζει τους τελευταίους μήνες το δικό του παραμύθι.

Ένα παραμύθι με πολλές… μαύρες εικόνες και δύσκολες στιγμές, το οποίο όμως εδώ και δύο χρόνια περίπου έχει ξεκινά να προσθέτει τα πιο φωτεινά κεφάλαια, που προδιαθέτουν για ένα πραγματικό happy end. Κι είναι σχεδόν σίγουρο πως σύντομα, όπως και στην περίπτωση του Γιάννη, κι η δική του ζωή θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Μαθαίνοντας μπάσκετ από το Youtube

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Σάντα άνα της Καλιφόρνια, με τους γονείς του να χωρίζουν όταν ήταν μωρό, αλλά να κρατά επαφή και με τους δύο. Μεγάλωσε χωρίς πολλές ανέσεις, στο σπίτι δεν είχε καλωδιακή τηλεόραση για να έρχεται σε άμεση επαφή με τον μαγικό κόσμο των σπορ, αλλά μέσω του Youtube θαμπώθηκε από τα βιντεάκια που έδειχναν τα highlights του Μάτζικ Τζόνσον.

Αυτός ήταν το είδωλο του και γι’ αυτόν ήθελε να γίνει γκαρντ, αλλά όταν μπήκε στην ομάδα του Δημοτικού το αυστηρό περιβάλλον και η σιδηρά πειθαρχία των προπονητών τον οδήγησαν στην απόφαση να τα παρατήσει…

Δοκίμασε ξανά στην 1η Λυκείου, αλλά και πάλι οι νόρμες στις οποίες προσπάθησαν να τον εντάξουν τον έφεραν στην πόρτα της εξόδου. Τότε ήταν μόλις 1.70, αλλά σε δύο χρόνια έφτασε στα 2.01 και ο προπονητής στο νέο σχολείο που πήρε προσπάθησε να τον «τραβήξει» στην ομάδα, χωρίς όμως επιτυχία. Έκανε κάποιες προπονήσεις, έπαιξε έναν, δύο αγώνες και μετά… εξαφανίστηκε.

Το απολυτήριο, οι δουλειές στις αποθήκες, το μπάσκετ ως διέξοδος και το φορτηγάκι που έγινε σπίτι του

Ο «Μπιγκ Τζο» δεν το είχε ούτε με τα γράμματα και έτσι διάβαζε τόσο, όσο χρειαζόταν για να πάρει το απολυτήριο του και αμέσως ξεκίνησε να δουλεύει ως μπογιατζής στην εταιρία του πατέρα του…

Μετά δούλεψε στις παραδόσεις δεμάτων σανού, αλλά έπρεπε να σταματήσει επειδή είχε αλλεργία στο σανό. Έπειτα, βρήκε δουλειά σε αποθήκη, κουβαλώντας σακιά πρωτεΐνης. Εκεί οι περισσότεροι συνάδελφοί του ήταν πρώην κρατούμενοι που συμμετείχαν σε πρόγραμμα αποφυλάκισης υπό όρους.

Όταν δεν δούλευε, έπαιζε μπάσκετ στο τοπικό γυμναστήριο 24 Hour Fitness. Στο μεταξύ, ψήλωσε λίγους ακόμη πόντους, στα 2,08 μ., αλλά κράτησε τις δεξιότητες γκαρντ, κυριαρχώντας εύκολα απέναντι στους αντιπάλους. Ήταν όλα διασκέδαση, χωρίς πίεση, αλλά την ίδια ώρα στο σπίτι του οι εντάσεις περίσσευαν.

Ζούσε μαζί με τη μητέρα του, τον σύντροφο της, μια θεία του κι έναν ξάδελφο του. Κάποια στιγμή δεν άντεξε, έβαλε τα πράγματα του σε μια βαλίτσα και για τον επόμενο ενάμιση μήνα, μετά τη δουλειά πήγαινε στο γυμναστήριο για να παίξει μπάσκετ, να κάνει ένα ντουζ και κοιμόταν τα βράδια στο φορτηγάκι του.

Στο γυμναστήριο ο Γκραχόβακ ήταν απλά ο εαυτός του και όσοι έπαιζαν μαζί του απορούσαν γιατί δεν είχε κάνει καριέρα στο μπάσκετ, ωθώντας τον τελικά να δηλώσει συμμετοχή στη Drew League το καλοκαίρι του 2022. Πρόκειται για ένα τουρνουά που διοργανώνεται από το καλοκαίρι του 1973 στην Καλιφόρνια και πάντα προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών σκάουτερ, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν και πολλοί επαγγελματίες.

Εκεί για πρώτη φορά έκανε «κλικ» σε διάφορους προπονητές, ωστόσο ότι κι αν δοκίμαζε δεν μπορούσε να προσαρμοστεί μέχρι να εμφανιστεί στον δρόμο του ο Πέρι Γουέμπστερ.

«Προσπάθησε σοβαρά και θα σου αλλάξω τη ζωή μέσα σε 12 μήνες»

Ο Γουέμπστερ, προπονητής της ομάδας του κολεγίου Fullerton έτρωγε σ’ ένα fast food όταν τον βρήκε ο βοηθός του Μάρσαλ Τζόνσον και του έδειξε κάποια βίντεο που του είχε στείλει ένας φίλος του.

«Ποιος είναι αυτός;», αναρωτήθηκαν και οι δύο και δεν χρειάστηκε πολύ για να τον εντοπίσουν. Τους πήρε δύο εβδομάδες για να τον πείσουν να επισκεφτεί το σχολείο και να παρακολουθήσει έναν επίσημο αγώνα της ομάδας.

Δύο εβδομάδες αργότερα βρέθηκε ξανά στις εγκαταστάσεις για να κάνει την πρώτη του προπόνηση και πεντε λεπτά αργότερα όσοι ήταν παρόντες στην ανοικτή προπόνηση είχαν αντιληφθεί πως η ομάδα τους είχε πιάσει το… τζακποτ!

«Μπορώ να σου αλλάξω τη ζωή σε 12 μήνες», υποσχέθηκε ο Γουέμπστερ στον Γκραχόβακ, αλλά υπήρχε μόνο μία προϋπόθεση: «Πρέπει να είσαι σε κάθε προπόνηση. Σε κάθε ομαδική προπόνηση. Σε κάθε δουλειά στο γυμναστήριο. Πρέπει να έρχεσαι στην ώρα σου, πάντα. Έτσι λειτουργεί για όλους εδώ.»

Έδωσαν τα χέρια κι από εκείνη την ημέρα ο Γκραχόβακ άρχισε να λειτουργεί ως τον απόλυτο επαγγελματία, με τον Γουέμπστερ να αντιλαμβάνεται ότι πολύ γρήγορα ο Μπιγκ Τζο δεν θα ήταν πια μυστικό. Όπως και έγινε…

Όταν στο κάδρο μπήκε ο Έϊντριαν Βοϊνιαρόφσκι

Μετά την εμφάνιση του στο πρώτο τουρνουά της χρονιάς και οι δύο κατακλύστηκαν από κλήσεις, μηνύματα και DM από recruiters πανεπιστημίων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Γκραχόβακ πρόσεξε ότι ο λογαριασμός @wojespn τον είχε ακολουθήσει στο Instagram.

«Είχε εκείνο το μικρό μπλε τικ, που σημαίνει ότι έχει κάποιο στάτους, υποθέτω. Πατάω στο προφίλ και είδα ότι είχε κάποια εκατομμύρια ακολούθους. Το έστειλα στον προπονητή μου και τον ρώτησα: ‘Ξέρεις ποιος είναι αυτός; για να μου απαντήσει: ‘Αδερφέ, είναι ο Βοϊνιαρόφσκι. Είναι ο πιο επιδραστικός άνθρωπος στον κόσμο του μπάσκετ’.»

Ο Έϊντριαν Βοϊνιαρόφσκι, τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε προκαλέσει σοκ στον κόσμο του NBA όταν ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το ESPN και τη δημοσιογραφία αναλαμβάνοντας επικεφαλής του προγράμματος μπάσκετ του κολλεγίου St. Bonaventure με έδρα το παγωμένο Olean της Νέας Υόρκης.

Στις 19 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά την παραίτηση του από το ESPN o «Woj» όπως τον ήξεραν όλοι στο NBA, έστειλε μήνυμα στον Γουέμπστερ που ήξερε ότι είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να χάσει το διαμάντι του.

Δέκα ημέρες αργότερα ο Βοϊνιαρόφσκι, ο οποίος είχε δει ένα βίντεο από το πρώτο τουρνουά της χρονιάς και είχε σοκαριστεί, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Fullerton για το πρώτο επίσημο ματς της κολεγιακής σεζόν και έμεινε άφωνος. Ο Γκραχόβακ στο ντεμπούτο του είχε 22 πόντους με 10/15 σουτ, επτά ριμπάουντε, τρεις τάπες, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο.

Ο άνθρωπος που πίστευε ότι είχε τα πάντα στη ζωή του, δεν πίστευε στα μάτια του και αφού συναντήθηκε από κοντά μαζί του, επέστρεψε μετά από λίγες ημέρες μαζί με τον προπονητή του Μαρκ Σμιντ. Δεν χρειάστηκε παρά λίγα λεπτά για να δώσει το τυπικό οκ και τον περασμένο Φεβρουάριο ο Γκραχόβακ λίγο πριν γίνει 23 ετών μπήκε για πρώτη φορά σε αεροπλάνο κι όταν αυτό προσγειώθηκε στην ανατολική πλευρά των ΗΠΑ αντίκρισε για πρώτη φορά στη ζωή του χιόνι.

Ήταν το ταξίδι που σφράγισε τη μεταγραφή του στο St. Bonaventure και άλλαξε οριστικά τη ζωή του.

«Αν με ακούσεις μπορώ σε 12 μήνες να σου αλλάξω τη ζωή», του είχε υποσχεθεί ο κόουτς Γουέμπεστερ και δικαιώθηκε.

Ο Μπιγκ Τζο, που δεν ξέρει καλά, καλά τους κανονισμούς του μπάσκετ, αυτός που πριν τρία χρόνια κοιμόταν στο φορτηγάκι του, έβγαζε προς το ζει κουβαλώντας σακιά σε αποθήκες και έκανε μπάνιο στο γυμναστήριο που έπαιζε μπάσκετ για να ξεχνιέται, είναι πλέον ένας σταρ του κολεγιακού μπάσκετ και σύντομα οι πόρτες του NBA θα ανοίξουν και γι’ αυτόν. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ικανοποιημένος έχοντας φτάσει ως εδώ…

«Θα ήθελα να φτάσω στο NBA, αλλά δεν θα είμαι αποτυχημένος αν δεν συμβεί. Το σύμπαν λειτουργεί για εκείνους που το αγαπούν και το αγαπούν πίσω. Ήμουν τυχερός που, ως ενήλικος, έβγαλα χρήματα παίζοντας ένα παιδικό παιχνίδι, κάτι που είναι εντελώς τρελό. Με την ιστορία μου και τον τρόπο που παίζω, νομίζω ότι μπορώ πραγματικά να εμπνεύσω μερικούς ανθρώπους.»

protothema.gr