Τι μπορείς να κάνεις με 10.000 κέρματα; Το να «ντύσεις» το πάτωμα ενός δωματίου με αυτά, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό, ίσως να ακούγεται αρκετά extreme. Κι όμως, αυτό έκανε ένας εικονογράφος με έδρα τη Φλόριντα.

Πριν από 10 χρόνια, ο Πάτρικ Γκιρουάρντ και η τότε σύντροφός του, Ντέμπρα Κιούζικ, ζούσαν λίγο έξω από το Σικάγο. Εκείνη την περίοδο ο Γκιρουάρντ ασχολούνταν κυρίως με ψηφιδωτά, ενώ η Κιούζικ ήταν καλλιτέχνιδα κολάζ.

Μαζί διατηρούσαν μια μικρή επιχείρηση με την ονομασία Cut & Paste, η οποία επικεντρωνόταν σε δημιουργικές ιδέες για εσωτερική διακόσμηση. Την ίδια περίοδο το ζευγάρι ανακαίνιζε το μπάνιο του σπιτιού του, όταν ο Γκιρουάρντ είχε μια απρόσμενη ιδέα.

«Εκείνη την εποχή δημιουργούσα ψηφιδωτά έργα τέχνης χρησιμοποιώντας κυρίως κομμάτια από βιτρό, μαζί με διάφορα μικροαντικείμενα, όπως παλιά κλειδιά, καπάκια από μπουκάλια και παλιά νομίσματα» δήλωσε στο Newsweek. «Η χρήση νομισμάτων στα ψηφιδωτά με οδήγησε στην ιδέα ενός πατώματος από κέρματα».

Έτσι έγινε το πάτωμα του μπάνιου με τα κέρματα

Πώς έφτιαξε το πάτωμα με τα κέρματα

Μια γρήγορη αναζήτηση εικόνων στο Google τού έδειξε ότι υπήρχαν κι άλλα τέτοια παραδείγματα πατωμάτων, στρωμένα με κέρματα. Αφού έκανε λίγη έρευνα, ο Γκιρουάρντ κατέληξε σε μια από τις πιο αποδοτικές μεθόδους για να κολλήσει εκατοντάδες κέρματα στο πάτωμα.

«Αποφάσισα ότι ο καλύτερος τρόπος ήταν να χρησιμοποιήσω ένα υαλόπλεγμα από υαλοΐνες, που διατίθεται σε ρολά και έχει χαμηλής πρόσφυσης αυτοκόλλητη επιφάνεια στη μία πλευρά» εξήγησε. «Για λόγους ομοιομορφίας δημιούργησα ένα πρότυπο περίπου 20 εκατοστών. Σε κάθε τετράγωνο χωρούσαν 99 πένες».

Βέβαια, τα κέρματα που χρησιμοποίησε δεν προέρχονταν από κάποια συλλογή ετών. «Απλώς, πήγα στην τράπεζα και πήρα πένες αξίας 100 δολαρίων σε ρολά» είπε.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, τους πήρε «δύο βροχερά Σαββατοκύριακα κολλώντας πένες πάνω στα τετράγωνα του πλέγματος και στοιβάζοντάς τα προσεκτικά, ενώ έβλεπαν παλιές ταινίες».

Στο μεταξύ, είχαν ήδη αφαιρέσει τα παλιά κεραμικά πλακάκια του μπάνιου και είχαν στρώσει μια νέα βάση από τσιμέντο. «Στη συνέχεια, με τη βοήθεια κόλλας, έβαζα μία σταγόνα στο πίσω μέρος κάθε πένας και τοποθετούσα τα τετράγωνα στο πάτωμα» ανέφερε. «Η κόλλα χρειαζόταν χρόνο για να στεγνώσει, οπότε μπορούσα να μετακινώ λίγο τα πλακίδια για να τα προσαρμόσω καλύτερα».

Το κόστος του πατώματος; 97 δολάρια

Αφού πρόσθεσαν αρμόστοκο και προστατευτικό σφραγιστικό υλικό, ο Γκιρουάρντ υπολόγισε ότι είχαν χρησιμοποιήσει πένες αξίας 97 δολαρίων, μαζί με πέντε κουμπιά, δύο δεκάρες και ένα πέσο. Το αποτέλεσμα ήταν κάτι για το οποίο ένιωθε ιδιαίτερα περήφανος.

«Ειλικρινά, δεν βρήκα κανένα κομμάτι της διαδικασίας ιδιαίτερα δύσκολο – απλώς χρονοβόρο» είπε. «Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Ήταν εύκολο στη συντήρηση και, παρά το γεγονός ότι είναι μεταλλικό, έδινε στον χώρο μια πολύ ζεστή αίσθηση. Αν κάποια πένα ξεκολλούσε με τη φθορά της καθημερινής χρήσης, ήταν εξαιρετικά εύκολο να επισκευαστεί».

Ο εικονογράφος μοιράστηκε πρόσφατα στο Threads φωτογραφία του πατώματος, με την ανάρτησή του να έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes.

