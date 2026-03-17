Μπορεί τα Όσκαρ του 2026 να ανήκουν πλέον στο παρελθόν, ωστόσο η συζήτηση γύρω από την τελετή συνεχίζεται έντονα στα social media, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που δείχνει σκουπίδια στο Dolby Theatre, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και κατηγορίες για υποκρισία εις βάρος των διασημοτήτων.

Η φωτογραφία που έγινε viral

Η εικόνα, η οποία δείχνει την αίθουσα του Dolby Theatre γεμάτη με πεταμένα αντικείμενα, διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές.

Στη φωτογραφία φαίνονται σκουπίδια, όπως άδεια μπουκάλια νερού και συσκευασίες σνακ, σκορπισμένα ανάμεσα στα καθίσματα του θεάτρου μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Clean up on aisle ALL» («Καθαρισμός… σε κάθε γωνιά»).

Κατηγορίες για υποκρισία των σταρ

Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες των social media, οι οποίοι κατηγόρησαν τις διασημότητες για υποκρισία, δεδομένου ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχουν δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

«Δεν είναι κάποιοι από αυτούς περιβαλλοντολόγοι; Πού είναι τώρα όλη αυτή η ενέργεια για την προστασία του πλανήτη;» έγραψε ένας χρήστης.

Aren’t some of them environmentalists?



Where’s all that 'protect the planet' energy now? — TheoFlipLife (@Theofliplife) March 16, 2026

Άλλος σχολίασε: «Σώστε τα βουνά, κρατήστε τα καθαρά και όλα αυτά… αλλά δείτε τι χάος αφήνουν πίσω τους».

“Save the mountains, keep them clean, blah blah blah… but look at the mess they leave. Nobody’s buying it anymore. As the saying goes: A lion is revealed by where it lies. — Haber&Life&Dünya (@cey05257856) March 16, 2026

«Κανείς δεν το πιστεύει πια. Όπως λέει η παροιμία, ένα λιοντάρι φαίνεται από το πού ξαπλώνει».

Σε άλλο σχόλιο αναφερόταν ειρωνικά: «Φυσικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε από καλοντυμένους σταρ να καθαρίσουν πίσω τους. Επίσης, τι γίνεται με το “No Plastic” και όλες αυτές τις οικολογικές ανησυχίες των διασημοτήτων;».

Of course we can’t expect immaculately dressed celebrities to clean up after them.



But Oscars can surely afford additional staff to ensure smooth operation (collecting from them & cleaning the spills on the spot).



Also, what’s with “No Plastic” and all these celebrities’… pic.twitter.com/KJRDuR6qIJ — Aalsi No.1 (@TheLitFeast) March 16, 2026

«Οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά για τους άλλους»

Πολλοί χρήστες έστρεψαν τα πυρά τους όχι μόνο προς τους σταρ αλλά και προς το γενικότερο σύστημα που, όπως υποστήριξαν, αφήνει τους εργαζόμενους να καθαρίζουν μετά τους διάσημους καλεσμένους.

«Οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά τους στους φτωχούς, όπως πάντα», έγραψε ένας εξοργισμένος σχολιαστής.

The kind of people who expect others to clean up after them. Unseen and unthanked. — Wetterschneider (@Stretchedwiener) March 16, 2026

The Elites makes the mess and the lower class clear it after them, it has always been like that and I don't think it's gonna change. — Rodahair (@taitai4love) March 16, 2026

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Οι ελίτ δημιουργούν το χάος και οι άνθρωποι των χαμηλότερων τάξεων το καθαρίζουν».

Τρίτος χρήστης σχολίασε: «Αυτού του είδους οι άνθρωποι περιμένουν από άλλους να καθαρίζουν πίσω τους – αόρατους και χωρίς ευχαριστώ».

Η απάντηση της Ακαδημίας

Πηγή από την Ακαδημία υποστήριξε ότι η ανάρτηση στα social media παρουσιάστηκε εκτός πλαισίου και ότι πρόκειται για παρεξήγηση.

«Οι καλεσμένοι είχαν ζητηθεί να αφήσουν τα κουτιά πίσω και αυτό δεν αποτέλεσε ζήτημα βιωσιμότητας», ανέφερε η πηγή στην California Post, προσθέτοντας ότι «η Ακαδημία είναι αφοσιωμένη στη βιωσιμότητα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρακτική αυτή αποτελεί τυπική διαδικασία, καθώς ο οργανισμός αναθέτει στο προσωπικό του Dolby Theatre – μεταξύ άλλων – τον καθαρισμό της αίθουσας μετά το τέλος των εκδηλώσεων.

Μάλιστα, φέρεται να είχε γίνει και σχετική ανακοίνωση προς τους καλεσμένους, η οποία όμως δεν μεταδόθηκε τηλεοπτικά, καλώντας τους να αφήσουν τα κουτιά στις θέσεις τους.

Παρόντες ακτιβιστές του περιβάλλοντος

Στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου, παρευρέθηκαν και αρκετές προσωπικότητες που έχουν έντονη δράση σε ζητήματα περιβάλλοντος.

Μεταξύ αυτών ήταν η Τζέιν Φόντα, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, οι οποίοι αξιοποίησαν την πλατφόρμα της τελετής για να αναδείξουν περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ωστόσο, ενώ οι κατηγορίες επικεντρώθηκαν κυρίως στους σταρ για το γεγονός ότι δεν πήραν μαζί τους τα σκουπίδια τους, κάποιοι χρήστες απέδωσαν την κατάσταση και σε οργανωτικό λάθος.

Όπως σχολίασε ένας από αυτούς: «Τα Όσκαρ μπορεί να ήταν λαμπερά, αλλά όσα ακολούθησαν δείχνουν ένα μεγάλο οργανωτικό κενό: δεν υπήρχε ούτε ένας κάδος απορριμμάτων. Με χιλιάδες καλεσμένους να τρώνε και να πίνουν, εύκολα προσβάσιμοι κάδοι σε κάθε διάδρομο θα είχαν λύσει το πρόβλημα».

The Oscars may have been glamorous, but the aftermath shows a major planning oversight: not a single waste station in sight! With thousands of guests enjoying food and drinks, accessible bins in each aisle would have made ‘Clean up on aisle ALL’ a non-issue. Sometimes, the little… pic.twitter.com/FIy04HHm7l — Phenomenal Cynthia (@CynthiaAwuzie_) March 16, 2026

