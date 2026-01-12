Ένας διαδηλωτής στο Λονδίνο έγινε viral, καθώς κατάφερε να σκαρφαλώσει στο κτήριο της ιρανικής πρεσβείας και να κατεβάσει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σε μια κίνηση που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο διαδηλωτής τοποθέτησε τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο που χρησιμοποιούνταν πριν από την ισλαμική επανάσταση, σε ένδειξη υποστήριξης των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

🚨 Breaking: The flag of Iran's embassy in London was replaced with the lion and sun flag 👇



pic.twitter.com/nP04tvU7Jj January 10, 2026

Viral ο διαδηλωτής «spiderman» στο Λονδίνο

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν βίντεο που έδειχναν έναν άνδρα να αντικαθιστά την σημαία προς έκπληξη όλων, κυρίως λόγω των ακροβατικών του ικανοτήτων.

Η ιρανική πρεσβεία δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο X με τη σημαία να έχει επιστρέψει στη θέση της και τη λεζάντα «Η σημαία του Ιράν κυματίζει ψηλά».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας ανέφερε ότι περίπου 500 έως 1.000 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση το Σάββατο στο Κένσινγκτον, όταν έφτασε στο αποκορύφωμά της.

Η αστυνομία δήλωσε: «Δεν παρατηρήσαμε σοβαρές αναταραχές και οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν τη συνεχή ασφάλεια της πρεσβείας».

This is the Iranian hero and master climber who scaled the walls of the Islamic regime’s embassy in London today.



He tore down the regime flag and flew Iran’s real flag instead



🦁☀️ pic.twitter.com/SO4lEL6BKF January 10, 2026

Χάος στο Ιράν

Οι ιρανικές αρχές εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε «τρομοκράτες» και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε : «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». Υπάρχουν συνεχώς αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.

iefimerida.gr