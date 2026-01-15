Αμήχανη σιωπή προκάλεσαν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Detroit Economic Club, στο Μίσιγκαν, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ επιχείρησε να σατιρίσει τον τρόπο ομιλίας του Δημοκρατικού προκατόχου του, ωστόσο αντί για γέλια ή χειροκροτήματα, η κατάμεστη αίθουσα βυθίστηκε στη σιωπή, ένα στιγμιότυπο που έκανε γρήγορα τον γύρο του Διαδικτύου.

Η επίμαχη μίμηση και η αμήχανη σιωπή

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ έστρεψε για άλλη μια φορά τα πυρά του κατά του Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στις ομιλίες του και ιδιαίτερα στη συνήθειά του να βήχει πριν ξεκινήσει να μιλάει.

«Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ο Τζο πάντα έβηχε πριν από μια ομιλία;» είπε χαρακτηριστικά, πριν αναφερθεί στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους: «Στο State of the Union πάει και κάνει…», είπε, διακόπτοντας για να μιμηθεί έντονο βήχα.

Στη συνέχεια, με έναν συριγμό, κατέληξε λέγοντας ειρωνικά: «Κυρίες και κύριοι».

Αντί όμως για γέλια, η αντίδραση του ακροατηρίου ήταν μια σχεδόν απόλυτη σιωπή. Παρά την αμήχανη ατμόσφαιρα, ο Τραμπ συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τις ομιλίες του Μπάιντεν «πολύ σύντομες», για να προσθέσει: «Αν και τη μία φορά τον είχαν περιποιηθεί αρκετά καλά».

«Ήταν σαν χαρταετός» – Νέα επίθεση Τραμπ στον Μπάιντεν

Ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί. Επανερχόμενος σε παλαιότερη ομιλία του Μπάιντεν, δήλωσε:

«Θυμάστε που ήταν σαν χαρταετός; Αιωρούταν. Ήταν εκεί πάνω, πολύ ψηλά. Δεν…», είπε, πριν συνεχίσει: «Ήταν κακή ομιλία. Αλλά τέλος πάντων, την ολοκλήρωσε, ξέρετε. Την ολοκλήρωσε. Αν αυτό λέγεται ότι την ολοκλήρωσε».

Τα σχόλια προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία, ιδίως καθώς ο Μπάιντεν δίνει μάχη με τον καρκίνο, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τη δική του ηλικία και φυσική κατάσταση, όντας ο γηραιότερος άνθρωπος που ορκίστηκε ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ.

Έκρηξη οργής στα social media

Το βίντεο διαδόθηκε αστραπιαία στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την παγωμένη αντίδραση του κοινού. Ένας χρήστης στην πλατφόρμα X έγραψε: «Η αποσβολωμένη σιωπή του ακροατηρίου τα λέει όλα…». Άλλος συνόδευσε το απόσπασμα με τη λεζάντα: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις έπιασε νέο πάτο ηθικά».

Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Η αίθουσα κυριολεκτικά βυθίστηκε στη σιωπή. Κανείς δεν γέλασε, κανείς δεν χειροκρότησε. Έμειναν ακίνητοι». Ο ίδιος χρήστης κατέληξε: «Δεν εξευτέλισε τον Μπάιντεν εκείνη τη στιγμή. Εξευτέλισε τον εαυτό του».

Άλλοι χρήστες εμφανίστηκαν εξίσου επικριτικοί:

«Νομίζω ότι πάντα εξευτελίζει τον εαυτό του και γίνεται όλο και χειρότερο», έγραψε ένας.

«Γιατί δεν του λέει κανείς ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή;» αναρωτήθηκε άλλος.

Ένας τρίτος σχολίασε: «Εξευτελίζει τον εαυτό του και ολόκληρη την Αμερική κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του».

iefimerida.gr