Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον πρώην αστέρα του ΝΒΑ Σακίλ Ο’Νιλ την Τρίτη στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μοιράστηκε ο ίδιος.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA’in en büyük yıldızlarından Shaquille O’Neal ile buluştu.



İstanbul Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki buluşmada Erdoğan ve O'Neal beraber atış yaptı, birbirlerine imzalı top hediye etti.

Σε μια ανάρτηση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, ο Ερντογάν μοιράστηκε εικόνες με ένα emoji μπάσκετ και την τουρκική σημαία. Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Ερντογάν και τον Ο’Νιλ να παίζουν μπάσκετ, να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες μετά τον αγώνα.

Ο Ερντογάν και ο Ο’Νιλ πόζαραν επίσης για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε από τον Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT).